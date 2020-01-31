حجم عقود بيتكوين الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية يبلغ ١٠٠ مليار دولار منذ عام ٢٠١٧

تام شمس - الجمعة 31 يناير 2020 02:55 صباحاً - استضافت بورصة شيكاغو التجارية أو CME أكثر من ١٠٠ مليار دولار في حجم منتج تداول عقود بيتكوين الآجلة الخاص بها.

حيث قال تيم ماكورت، المدير التنفيذي لمجموعة الأسهم العادية والرئيس العالمي لمؤشر الأسهم البديلة لمؤشر الأسهم، لكوينتيليغراف: "تجاوزت العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية ١٠٠ مليار دولار في إجمالي القيمة الاسمية المتداولة منذ إطلاقها في ديسمبر ٢٠١٧".

المؤسسات تنضم إلى مجال العملات المشفرة

خلال طفرة العملات المشفرة في عام ٢٠١٧، بدأت الكيانات المالية الرئيسية في الدخول إلى هذه الصناعة.

وفي ديسمبر ٢٠١٧، في ذروة أعلى سعر على الإطلاق في بيتكوين، أطلقت بورصة شيكاغو التجارية منتج تداول العقود الآجلة في بيتكوين الذي تتم تسويته نقدًا. وقد جاء دخول سوق بورصة شيكاغو التجارية بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق بورصة مجلس شيكاغو للخيارات، أو CBOE، منتج تداول بيتكوين آجل مماثل تم تسويته نقدًا.

حيث قال ماكورت "لقد تطورت العقود الآجلة للبيتكوين على مدار العامين الماضيين وأصبحت الآن واحدة من أكثر مشتقات بيتكوين المدرجة في العالم سيولة".

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وفي المقابل، أوقفت بورصة شيكاغو للخيارات منتجها لتداول العقود الآجلة في بيتكوين في مارس ٢٠١٩، بعد أن استهلك سوق هابط طويل العام السابق.

التقدم يستمر

على الرغم من فقدان مشاركة العملات المشفرة المؤسسي من بورصة شيكاغو للخيارات، اكتسب مجال العملات المشفرة منذ ذلك الحين مشاركة رئيسية أخرى.

حيث أطلقت إنتركونتيننتال إكستشينج، أو ICE، عقود بيتكوين الآجلة التي تتم تسويتها فعليًا بعملة بيتكوين من خلال منصة باكت الخاصة بها يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩. كما افتتحت باكت أيضًا خيارات بيتكوين لتداول العقود الآجلة للبيتكوين في ديسمبر ٢٠١٩.

ويبدو أن السوق مهتم للغاية بعقود بيتكوين الآجلة من بورصة شيكاغو التجارية، وهو ما يظهر بوضوح في هذا المؤشر الضخم الجديد من حيث الحجم. حيث قال ماكورت: "ما زلنا نرى مشاركة قوية من المستثمرين المؤسسيين ومتداولي عملة بيتكوين الماديين وغيرهم من العملاء الذين يقدرون الشفافية واكتشاف الأسعار ونقل المخاطر التي لا يمكن أن يقدمها سوى سوق منظم مثل مجموعة بورصة شيكاغو التجارية".