إنها الفترة الأكثر أهمية و الحاسمة في سعر BTC

تحتاج الدببة الى دفع ال BTC إلى إلى ما دون 9150 دولار أو قد يرتفع السعر فوق 9500 دولار.

يحتل سعر البيتكوين منطقة دعم حاسمة بالقرب من مستوى 9150 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يشير الهيكل الفني الحالي فوق 9000 دولار إلى أن السعر يستعد للكسر التالي، تحو 9500 دولار.

خط الاتجاه الصعودي المهم هذا الأسبوع لا يزال قائما مع وجود دعم بالقرب من 9210 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

يبدو أن المضاربين على الارتفاع يتطلعون إلى الموجة الصعودية التالية فوق مستويات المقاومة عند 9400 و 9،500 دولار.

سعر بيتكوين يقترب الرقم القياسي التالي لسنة 2020

بعد حركة صعودية قوية ، وجدت عملة البيتكوين مقاومة بالقرب من 9400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. في الآونة الأخيرة ، يصحح BTC أقل من 9350 دولار و 9300 دولار، ولكن الدببة كافحت لكسب تلك القوة.

كان هناك كسر أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.3% للحركة الصعودية الرئيسية من أدنى مستوى 8875 إلى 9426 دولار. ارتفع السعر حتى أعلى من مستوى الدعم 9200 دولار.

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ومع ذلك ، ظل المضاربون على ارتفاع نشطون فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 9150 دولار. يبدو أن مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الصعودية الرئيسية من أدنى مستوى عند 8875 دولار إلى أعلى مستوى عند 9426 دولارًا كان بمثابة دعم قوي.

الأهم من ذلك ، أن خط الاتجاه الصعودي المهم هذا الأسبوع لا يزال قائمًا مع وجود دعم بالقرب من 9210 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. سعر بيتكوين يرتفع حاليًا ويتداول فوق مستوى 9300 دولار.

تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من منطقة 9420 دولار. إذا تمكن المضاربون على الارتفاع من تجاوز مستوى 9420 دولار ، فهناك فرص كبيرة لكسر واضح فوق منطقة المقاومة عند 9500 دولار. في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يرتفع السعر إلى مستويات 9880 دولار و 10 آلاف دولار في الجلسات القادمة.

يمكن للدببة السيطرة على البيتكوين BTC على المدى القصير؟

على الجانب السلبي ، يعد دعم خط الاتجاه بالقرب من 9210 دولار هو أول دعم مهم. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 9150 دولار.

إذا نجح المضاربون على البيتكوين في النزول بالسعر نحو دعم 9150 دولار ، فمن المرجح أن يبدأ السعر في انخفاض أكبر نحو مستوى الدعم 8860 دولار و المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. يقع الدعم الوسيط بالقرب من 9000 دولار أو مستوى تصحيح فيب 76.4% للحركة الصعودية الرئيسية من المستوى المنخفض البالغ 8758 دولارًا إلى مستوى 9426 دولارًا.