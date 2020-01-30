بيتريكس تحصل على تأمين بقيمة ٣٠٠ مليون دولار للعملات المشفرة في التخزين البارد

تام شمس - الخميس 30 يناير 2020 05:52 مساءً - حصلت بورصة العملا المشفرة بيتريكس على ٣٠٠ مليون دولار من التأمين على الأصول الرقمية ضد السرقة أو التواطؤ فيما يتعلق بالعملات المشفرة التي تحتفظ بها في التخزين البارد.

وقد أعلنت بيتريكس في مدونة بتاريخ ٢٩ يناير أن البورصة حصلت على تأمين خاص للشركات من قبل شركة التأمين Lloyd of London بعد أن عملت مع وسيط التأمين والمستشار الرئيسي مارش. حيث صرحت سارة داوني، القائدة المشاركة لفريق "مارش" لنقل مخاطر الأصول الرقمية قائلة: "لقد عملنا عن كثب مع بيتريكس لإنشاء حل تأمين مخصص يلائم احتياجاتهم الخاصة من العملات المشفرة".

وليست هذه هي أول صفقة عملات مشفرة لشركة Lloyd، حيث بدأت الشركة في أواخر أغسطس ٢٠١٨ في تأمين العملات المشفرة لكينغدوم ترست. وفي أبريل ٢٠١٩، بدأت الشركة أيضًا في تأمين المحافظ الساخنة لبورصة العملات المشفرة كوين بيز.

التأمين في مجال العملات المشفرة

بحسب ما ورد حصلت بيتريكس على التأمين بعد إثبات بروتوكولات الأمن والامتثال الداخلية. حيث أوضح بيل شيهارا الرئيس التنفيذي للبورصة أن التأمين هو طبقة أخرى على رأس الأوراق المالية الفعلية التي توفر ضمانًا إضافيًا لعملائها.

ويُعتبر التأمين على عملات الشركات المشفرة أمرًا صعبًا بسبب المخاطرة العالية لإدارة أصول العملات المشفرة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ مدير تنفيذي في بورصة جيميني التابعة للتوأمين وينكلفوس كوينتيليغراف أن الشركة أطلقت شركة التأمين الخاصة بها لتغطية ما يصل إلى ٢٠٠ مليون دولار من الأصول لحل الحفظ الخاص بها.