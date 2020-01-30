مدير العمليات السابق في كوين بيز السابق ينضم إلى فيغر، وهي الشركة وراء منصة بلوكتشين بروفينانس

تام شمس - الخميس 30 يناير 2020 05:52 مساءً - كشف بيان صحفي يوم ٣٠ يناير أن عاصف هيرجي قد انضم إلى شركة فيغر، وهي شركة إقراض أمريكية تستخدم بلوكتشين لمعالجة القروض. سيكون هيرجي رئيسًا جديدًا للشركة، حيث سبق له أن شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوين بيز وشركات خدمات مالية أخرى.

وخلال فترة عمل هيرجي لمدة عامين في كوين بيز، يُنسب له الفضل في نمو الشركة إلى أكثر من مليار دولار من العائدات والإشراف على توسيع فريق العمل والإدارة. وفي السابق، شغل هيرجي أدوارًا قيادية في أندريسن هورويتز وتي دي أمريتيد وتي بي جي كابيتال وساكسو بنك وغيرها.

وفي شركة فيغر، سيتولى قيادة أقسام الأعمال الرئيسية أثناء عمله لتأسيس بنك التاجر الجديد للشركة، والذي سيستخدم منصة منصة بلوكتشين بروفينانس الخاصة بفيغر لتسهيل الخدمات المالية المؤسسية.

ويوفر الشكل حاليًا مجموعة متنوعة من خيارات الإقراض للمستهلكين. حيث ينصب تركيزه الأساسي على خطوط ائتمان الأسهم المنزلية، وهو نوع من القروض حيث يتم ضمان حقوق ملكية المنزل نقدًا، حتى مع القروض العقارية الحالية. كما تقدم الشركة خيارات إعادة تمويل قروض الرهن العقاري والقروض الطلابية.

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ويمكن للعملاء الوصول إلى الإقراض من خلال تطبيقات رقمية سريعة بالكامل، حيث تستخدم الشركة بلوكتشين لتبسيط المعالجة وخفض التكاليف.

وفقًا لهيرجي، فإن استخدام تكنولوجيا بلوكتشين يسمح بتنشيط خيارات التمويل التقليدية:

“بلوكتشين ستحطم تكاليف الخدمات المالية، مما يجعل المنتجات أكثر بأسعار معقولة ومتاحة للجميع. وفيغر هي واحدة من الشركات القليلة التي حولت هذا الوعد إلى حقيقة واقعة. والفرصة الآن هي التوسع في المزيد من المنتجات المالية وفتح هذه الإمكانية لجميع المؤسسات المالية ".

وعلى وجه التحديد، تعمل بروفينانس على تبسيط العمليات المالية بشكل أساسي عن طريق إزالة مسارات المستندات الورقية المعقدة، والتي تتطلب وصاية مؤهلة ويصعب الوصول إليها أو تعديلها.