مسؤول: بنك اليابان يجب أن يكون جاهزًا لإصدار عملة رقمية

تام شمس - الخميس 30 يناير 2020 03:51 مساءً - قال نائب محافظ بنك اليابان إن المؤسسة يجب أن تكون مستعدة لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في حالة زيادة الطلب العام استجابةً للتطورات التقنية.

وفي بيان قوي عن رؤية مستقبلية للبنك، قال ماسايوشي أماميا للحضور في ندوة - وفقًا لتقرير رويترز يوم ٣٠ يناير - إن:

"سرعة الابتكار التقني سريعة جدًا. واعتمادًا على كيفية تطور الأمور في عالم أنظمة التسوية، فقد يرتفع الطلب العام على العملة الرقمية للبنك المركزي في اليابان. ويجب أن نكون مستعدين للرد إذا حدث ذلك."

بنك اليابان: لا توجد خطط حالية لإصدار عملة رقمية

بخلاف العملة المشفرة الخاصة واللامركزية مثل بيتكوين (BTC)، فإن العملة الرقمية للبنك المركزي هي عملة رقمية رسمية صادرة عن بنك مركزي، وتتمتع بوضع العملة القانونية وغيرها من الممتلكات المالية المركزية.

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وعلى الرغم من أن أماميا لم يتصور أن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي قد يؤثر بشكل كبير على فعالية السياسة النقدية وتأثيرها على أسعار الفائدة وأسعار الأصول والإقراض المصرفي، فقد حدد الابتكارات التقنية داخل أنظمة التسوية كمجال يستحق المراقبة عن كثب:

"قد تصبح آلية النقل [...] أكثر تعقيدًا وصعوبة (في التقسيم) إذا تغيرت أنظمة التسوية."

واعترف نائب المحافظ أيضًا بالبحث الأكاديمي حول فائدة العملات الرقمية للبنوك المركزية في الحفاظ على سياسات سعر الفائدة السلبية - وهي سمة من سمات السياسة النقدية لليابان لسنوات، قبل التطور الأوروبي الأخير - وقال إن هذا الجانب "يستحق النظر فيه".

ومع ذلك، وحتى الآن، ليس لدى بنك اليابان ظاهريًا خطط وشيكة لإصدار عملة رقمية، حيث يواصل تقييم الآثار التي قد يتم تجاهلها بالنسبة للسياسة النقدية، فضلًا عن عوامل الأمان.