كوين بيز تطلق ذراع حفظ دولية للعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 30 يناير 2020 03:51 مساءً - أنشأت بورصة العملات المشفرة الرئيسي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، كوين بيز، كيانًا في أيرلندا لتوسيع خدماتها في مجال حفظ العملات المشفرة إلى المؤسسات الأوروبية.

ووفقًا لإعلان كوين بيز الذي تم نشره يوم ٣٠ يناير، يسمى الكيان الجديد كوين بيز كستدي إنترناشيونال ومقره في دبلن.

وستكون خدمات الشركة هي نفسها التي توفرها كوين بيز كستدي بالإضافة إلى تولي جميع أنشطة الإيداع التي تقوم بها البورصة.

وقد بدأت كوين بيز كستدي في البداية في عرض عملات مختارة من العملات المشفرة في مارس ٢٠١٩، ووسعت هذه الخدمة لتشمل الصعيد الدولي في نوفمبر.

مزايا العملية المحلية

بينما تقوم كوين بيز كستدي بخدمة العملاء الأوروبيين في المملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا وفنلندا وهولندا منذ عام ٢٠١٨، فإن الكيان الجديد المخصص يتيح خدمة محلية تمامًا.

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ووفقًا للإعلان، سيؤدي هذا إلى توفير مزايا للموظفين المحليين واتفاقيات مستوى الخدمة المحلية والامتثال بشكل أوضح لقانون الاتحاد الأوروبي:

"تعد أوروبا هي القطاع الجغرافي الأسرع نموًا، ويأتي إطلاقنا الدولي كنتيجة مباشرة لطلب العملاء. ومن خلال تقديم خدماتنا من نفس المنطقة التي يقع فيها عملاؤنا، فإن هدفنا هو الاستفادة من قدر أكبر من الوضوح القانوني والتنظيمي".

كما صرحت كوين بيز، خلال الأشهر القادمة، بأنها تخطط لإضافة دعم لمزيد من العملات المشفرة والميزات إلى خدمة الحفظ الدولية الخاصة بها.

علاوة على ذلك، تتمتع أيرلندا ببعض من أدنى مستويات ضريبة دخل الشركات في أوروبا والتي، على الرغم من احتجاجات المشرعين على العكس من ذلك، أكسبتها شهرة كملاذ ضريبي. ففي الواقع، تمتلك البلاد ثالث أدنى معدل لضريبة دخل الشركات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتبارًا من عام ٢٠١٩.