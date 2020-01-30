المرشح الرئاسي الأمريكي، أندرو يانغ، يتحدث عن العملات المشفرة قبل لجان انتخابات أيوا

تام شمس - الخميس 30 يناير 2020 03:51 مساءً - تحدث المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية أندرو يانغ عن لوائح العملات المشفرة قبل اللجان الانتخابية الحزبية القادمة في ولاية أيوا.

وخلال مقابلة مع بلومبرغ بوليتكس يوم ٢٩ يناير، قال يانغ إن هناك حاجة إلى مجموعة موحدة من القواعد والإرشادات عندما يتعلق الأمر باستخدام أصول العملات المشفرة:

"في الوقت الحالي، نحن متورطون في هذه المعالجة الحكومية حسب الحالة، وهو أمر سيء للجميع: إنه أمر سيء بالنسبة للمبتكرين الذين يرغبون في الاستثمار في هذا المجال. لذلك ستكون أولويتي هي وضع قواعد واضحة وشفافة بحيث يعرف الجميع أين يمكنهم التوجه في المستقبل وأنه يمكننا الحفاظ على التنافسية".

وأضاف المرشح الرئاسي كذلك أن تقنية بلوكتشين الأساسية الخاصة بالعملات المشفرة لها "إمكانات عالية للغاية ويجب علينا ويجب أن نستثمر فيها". وأضاف أنه لا يمكن منع الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في أصول العملات المشفرة حتى إذا حاول المنظمون ذلك.

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ولا تشكل بيانات يانغ مفاجأة، بالنظر إلى أنه سبق له أن كتب عن خطته لتنظيم الصناعة بطريقة ستساعد على تعزيز التنمية وتقديم اليقين للمستثمرين.

في الوقت الذي يقترب فيه موعد لجان الانتخابات الحزبية في ولاية أيوا، يتضاءل دعم يانغ

في الأول من فبراير، سيتوجه الناخبون في تجمعات ولاية أيوا إلى صناديق الاقتراع لتحديد من يريدون دعمهم من بين مجموعة من المرشحين الذين يسعون إلى ترشيح الحزب الديموقراطي. وتعد اللجان الانتخابية الحزبية مهمة لأنها أول حدث انتخابي رئيسي خلال دورة الانتخابات الرئاسية، ويستمر العديد من المرشحين الذين يفوزون في اللجان الانتخابية الحزبية في الحصول على الترشيح النهائي من الحزب الوطني لخوض الانتخابات العامة.

ومع ذلك، مع اقتراب الموعد، لا يكاد يكون دعم يانغ ملحوظًا في العديد من استطلاعات الرأي الرئيسية. حيث أصدر مشروع تتبع الانتخابات الأمريكي FiveThirtyEight بيانات استطلاعات الرأي الأخيرة، والتي لم يظهر اسم يانغ على الإطلاق.

وفي الواقع، في نفس المقابلة التي ذكر فيها العملات المشفرة، قال يانغ إنه لن يفاجأ إذا اختار أنصاره التصويت لصالح عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، الذي صعد مؤخرًا في استطلاعات الرأي ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن.