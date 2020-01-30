مجتمع زي كاش يوافق على خطة جديدة لتوزيع مكافآت التعدين

تام شمس - الخميس 30 يناير 2020 02:55 صباحاً - كشف استطلاع للرأي أجري مؤخرًا عن دعم المجتمع لتغييرات مكافأة التعدين في زي كاش، والتي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر ٢٠٢٠.

ومع انتهاء مكافأة برنامج مؤسسي زي كاش في نوفمبر، أصبح وضع التعدين في أصول الخصوصية موضع تساؤل، وفق ما أفادته إحدى مدوّنات أحد مؤيدي المشروع، شركة إلكتريك كوين، أو ECC، يوم ٢٨ يناير.

المجتمع يصوت على المواصفات الجديدة

باستخدام مجموعة من الطرق، بما في ذلك تيليغرام وتويتر، تساءلت مؤسسة زي كاش عن مجتمع العملة في مدفوعات التعدين في المستقبل، وفق ما ورد في منشور المدونة.

ويبدأ سريان مكافآت التعدين الجديدة في نوفمبر خلال تنصيف العملة، وفقًا لاستطلاعات الرأي، على النحو التالي: ٨٠٪ للقائمين بالتعدين، و٧٪ لشركة إلكتريك كوين و٥٪ لمؤسسة زي كاش و٨٪ للمنح.

وشرح المنشور:

"سيتلقى المشاركون في المنحة الجزء الأكبر من أموال التنمية التي ستزيد من لامركزية الجهود المتعلقة بزي كاش. كما تم تقديم إرشادات بشأن متطلبات المساءلة والإبلاغ الرسمية لكل مشارك." Advertisements

زي كاش تتخلى عن الشكل القديم

مع ظهورها عام ٢٠١٦، بدأت زي كاش بمكافأة المؤسسين، التي تم بناؤها لتستم حتى عام ٢٠٢٠.

ووفقًا لهيكل المكافآت الأصلي، تدفع زي كاش حاليًا ٨٠٪ من مكافآتها التعدينية إلى القائمين بالتعدين و١٥٪ للمؤسسين والمستثمرين وأنواع أخرى، مع ذهاب ٥٪ المتبقية إلى شركة إلكتريك كوين.

ومع ذلك، لاحظ المنشور انتظار موافقة مؤسسة زي كاش على التغييرات الجديدة.

وتقرأ المدونة أن "زي كاش هي علامة تجارية من قبل مؤسسة زي كاش وإلكتريك كوين". "ينص الاتفاق على أنه لا يوجد أي طرف يتمتع بسلطة مستقلة للإعلان عن أنه يمكن بالفعل تسمية سلسلة محددة من زي كاش باسم زي كاش."

وللمضي قدمًا، يجب على شركة إلكتريك كوين ومؤسسة زي كاش الانتهاء بشكل تعاوني من الاقتراح الذي وافق عليه المجتمع، وترميز التغييرات في الشبكة لتاريخ بدء نوفمبر، وانتظار المجتمع للانضمام إلى الترقية الجديدة قرب نهاية عام ٢٠٢٠.