انضم مدير تنفيذي سابق بغوغل إلى كوين بيز كرئيس جديد للمنتجات

تام شمس - الخميس 30 يناير 2020 12:53 صباحاً - انضم الرئيس التنفيذي السابق بشركة غوغل سوروجيت تشاترجي إلى كوين بيز كمسؤول رئيسي جديد عن الشركة.

وقبل انضمامه إلى كوين بيز، عمل تشاترجي كنائب لرئيس منتجات غوغل، حيث سجل ١١ عامًا في شركة الإنترنت، كما كتب براين أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، في منشور في ٢٩ كانون الثاني (يناير) عن الإعلان عن الاستئجار.

مدير ذو خبرة

خلال الفترة التي قضاها في غوغل، ترأس تشاترجي فرع التسوق لعملاق الإنترنت. وقبل غوغل، شغل تشاترجي منصب مدير التجارة الإلكترونية الهندي فليبكارت بصفته رئيسًا للمنتجات، حسبما تم تفصيله في منشور المدونة.

كما صرح أرمسترونغ بالتفصيل في منشور المدونة أن "مسيرة سوروجيت في غوغل لمدة ١١ عامًا سوف تكون ذات قيمة حيث نواصل توسيع كوين بيز إلى شركة لها تأثير دائم وهادف على النظام المالي العالمي".

وقبل تشاترجي، تولى جيريمي هنريكسون مؤخرًا منصب كبير مسؤولي المنتجات في كوين بيز.

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الاهتمام بالعملات المشفرة

كتب أرمسترونغ أن خلفية تشاترجي مع فليبكارت أعطته وجهة نظر في تعامله مع التجارة عبر الحدود وإمكانية تبسيط النظام.

ونقلًا عن منشور المدونة، قال تشاترجي:

"يمكن أن تساعد تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة على فتح النظام المالي للجميع من خلال تنمية التجارة عبر الحدود، وتخفيض تكاليف المعاملات، وتوفير مستوى أعلى من الأمان ومساعدة الأفراد على التحكم بشكل أكبر في مستقبلهم المالي."

وكان المديرون التنفيذيون في كوين بيز قد زادوا مؤخرًا من دعوتهم لتنظيم العملات المشفرة، حسبما ذكر كوينتيليغراف أمس.