أنتونوبولوس يكتب إلى القاضي مدافعًا عن الفريق القانون الذي يقاضي بيتفينكس بسبب التلاعب في أسعار بيتكوين

تام شمس - الخميس 30 يناير 2020 12:53 صباحاً - انضم واحد من أكبر الأسماء في مجال العملات المشفرة إلى جدال مستمر حول من سيقود الدعوى الجماعية ضد بيتفينكس والشركات التابعة لها بسبب التلاعب المزعوم في السوق مما أدى إلى موجة ارتفاع بيتكوين عام ٢٠١٧.

شهادة أنتونوبولوس

وسط سلسلة من الإيداعات التي تسعى لقيادة الدعوى الجماعية، تقدم أندرياس أنتونوبولوس لدعم الفريق القانوني في ليبويتز، حيث قدم إفادة يوم ٢٧ يناير مستشهدًا بخبرة الفريق - وهو ما شهده أنتونوبولوس أثناء مشاركته في قضية كليمان ضد رايت.

ويتضمن تمثيل ليبويتز قائمة غسيل للمحامين من ثلاث شركات منفصلة، لكن أنتونوبولوس أثنى على وجه التحديد على كايل روش من روش سيرولنيك فريدمان باعتباره السبب في أن الشركة يجب أن تقود الإجراءات. وقبل وصف الشركة بأنها "مؤهلة بشكل فريد لتمثيل أعضاء الدعوى الجماعية"، كتب أنتونوبولوس:

"فيما يتعلق بكليمان، أظهر السيد روش مرارًا وتكرارًا فهمًا للخصائص التقنية والوظيفية لبيتكوين والعملات المشفرة وبلوكتشين ومبادئ التشفير الأساسية الخاصة بها مما يجعله متفوقًا على العديد من المحامين الآخرين."

المعركة لقيادة الدعوى الجماعية

رأي أنتونوبولوس بشأن المسألة هو مجرد مجموعة من الملفات المودعة في الأسابيع الأخيرة حيث تسعى ثلاث شركات منفصلة لقيادة الدعوى الجماعية، أي إدارة الإجراءات القانونية.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت بيتفينكس جنبًا إلى جنب مع الشركات ذات الصلة تيثر وآيفينكس أربع شكاوى منفصلة لفصل الدعوى المرفوعة ضدهما، وكلها تزعم التلاعب في السوق وكلها تحدد الفئة على أنها أي شخص في الولايات المتحدة يتعامل في بيتكوين منذ منتصف عام ٢٠١٧، أو ربما في وقت سابق - يحتمل أن تكون ديموغرافية ضخمة.

وكان أول من المدعين الأربعة هو ليبويتز في أكتوبر، تلاه يونغ في نوفمبر وإيبانكس وفاوبوس في وقت سابق من يناير. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر القاضي الذي يرأس الجلسة بتوحيد تلك القضايا الأربع. ومع ذلك، ظلت مسألة القيادة.

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حيث جادل كارين ليرنر، المحامي الرئيسي لشركة يونغ، للقيادة من قبل شركتي المحاماة راديس وكيربي ماكلنيرني، حيث أخبر كوينتيليغراف أن شكواهما برزت بناءً على "استثمار كبير في الموارد التي نتجت عن تحليلنا الصارم للسوق".

وبدوره، أخبر كايل روش كوينتيليغراف أن "شركتنا تجلب خبرة لا مثيل لها في التقاضي حول العملات المشفرة"، بينما تقوم أيضًا بالترويج للشكوى المقدمة من روش كيرولنيك فريدمان نيابة عن ليبوويتز باعتبارها "الأكثر صوتًا قانونيًا وبحثًا جيدًا".

فيما يتعلق بمخاطر القضية، أوضح ليرنر أن القضية تسعى إلى إعادة الأموال لأولئك الذين اشتروا بيتكوين في السنوات الأخيرة:

"تهدف هذه الدعوى الجماعي إلى تعويض المستثمرين في بيتكوين وعقود بيتكوين الآجلة عن الأضرار الناجمة عن دفع سعر مصطنع مقارنة بما كان ينبغي عليهم دفعه إذا لم يتم التلاعب بالسعر من قبل المدعى عليهم".

وسيكون أمام الشركات مهلة حتى ٧ فبراير لتقديم اعتراضات على اقتراحات بعضها البعض، وذلك بموجب أمر بتاريخ ٢٨ يناير من القاضي فايلا الرئيسي. ومن المحتمل أن يكون هذا من أجل السماح للشركات التي قدمت شكاواها الأولية فقط في وقت يناير بالرد على موجة الإيداعات في الأيام القليلة الماضية.

أصل الادعاءات

نشر البحث الذي أجراه جون غريفن وأمين شمس في البداية في يونيو ٢٠١٨ النظرية القائلة بأن حوتًا واحدًا يتداول تيثر على بيتفينكس تلاعب بنجاح في سوق بيتكوين. حيث قام الباحثون بتحديث أعمالهم بالقرب من نهاية عام ٢٠١٩ لتحديد بيتفينكس باعتبارها الجاني المحتمل.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، رفضت بيتفينكس وتيثر علانية نظرية الحوت المفرد وكذلك الدعاوى القضائية اللاحقة، والتي وصفوها بأنها "مرتزقة وبلا أساس".