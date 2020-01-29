هيئة الرقابة المالية البريطانية تعتمد مجموعة بي سي بي كشركة دفع معتمدة

تام شمس - الأربعاء 29 يناير 2020 11:53 مساءً - حصلت مجموعة بي سي بي، وهي معالج الدفع أوروبي يركز على العملات المشفرة لأمثال شركات العملات المشفرة العالمية الكبرى مثل كوين بيز، على ترخيص من الجهات التنظيمية البريطانية.

وقد أقرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) رسميًا الشركة الفرعية الأساسية للشركة، بي سي بي بايمنتس، باعتبارها مؤسسة دفع معتمدة (API)، حسبما أعلنت مجموعة بي سي بي يوم ٢٩ يناير.

يتم الآن تنظيم الشركة رسميًا في كل من المملكة المتحدة وسويسرا

بعد حصولها على ترخيص مؤسسة دفع معتمدة من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، تحمل مجموعة بي سي بي الآن موافقتين تنظيميتين لتقديم خدمات تتعلق بالعملات المشفرة في أوروبا. وشركة بي سي بي بايمنتس الشقيقة، بي سي بي للتداول المباشر SARL، منظمة بالفعل في سويسرا حيث تشرف عليها جمعية معايير الخدمات المالية، وهي منظمة ذاتية التنظيم معترف بها من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية الفيدرالية.

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ووفقًا للشركة، فإن مجموعة بي سي بي هي الآن المؤسسة الوحيدة المنظمة من نوعها التي تقدم للعملاء مجموعة موحدة من خدمات الدفع وتجارة العملات المشفرة وخدمات الحفظ. ويتم تمكين منصة الشركة من خلال واجهة برمجة التطبيقات الاحتكارية الخاصة بها وإدماجها في شبكة بلوكتشين كوردا الخاصة بتحالف آر ثري، حسبما يشير البيان الصحفي.

كوين بيز وبيتستامب وغالاكسي ديجيتال من بين العملاء

وبشكل أكثر تحديدًا، تركز أعمال مجموعة بي سي بي على توفير خدمات الدفع من شركة إلى أخرى وسيولة سوق العملات المشفرة للعملاء من المؤسسات. تخدم الشركة بعضًا من أكبر شركات العملات المشفرة في العالم بما في ذلك خدمة محفظة وبورصة العملات المشفرة الأمريكية كوين بيز وبورصة بيتستامب الأوروبية الكبرى للعملات المشفرة. حيث قالت الشركة إنه من بين العملاء الآخرين يأتي بنك العملات المشفرة الرئيسي غالاكسي ديجيتال وشركة وساطة العملات المشفرة تاغومي.

وقد أشار أوليفر فون لاندسبيرغ-سادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بي سي بي، إلى أن الموافقة التنظيمية الأخيرة تُظهر أن الصناعة قادرة على النمو مع ضمان امتثالها التام "لبعض أكثر اللوائح صرامة المعمول بها على مستوى العالم".