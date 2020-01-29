هيئة الأوراق المالية والبورصات تخبر تيليغرام أن عملته المشفرة تستحق أقل من الدونات

تام شمس - الأربعاء 29 يناير 2020 09:52 مساءً - في ٢٧ يناير، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتعزيز قضيتها ضد تيليغرام، قائلة إن توكن غرام يستحق أقل من الدونات.

عداد هيئة الأوراق المالية والبورصات

في أحدث الأخبار حول معركتها مع تيليغرام وشبكة تيليغرام المفتوحة (TON)، جادلت هيئة الأوراق المالية والبورصات في مذكرة لمحكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك أنه:

"قام تيليغرام بعرض وبيع توكنات غرام كأوراق مالية عندما وعد بتسليمها مقابل أموال وفقًا لاتفاقيات الشراء. ولن يتغير هذا الواقع إذا سمحت المحكمة لتيليغرام بتسليم غرام للمشترين الأوائل كجزء من توزيع عام واسع، وهو ما ينتهك القسم ٥، والذي يجب على المحكمة أن تنظر إليه".

وفي المذكرة، أضمنت هيئة الأوراق المالية والبورصات بضعة انتقادات ضد خدمة المراسلة الفورية. ودعت تيليغرام للقيام "بخطوتين حول أحكام التسجيل" وأداء "خفة اليد" من خلال تلفيق الفرق بين استثمار المشتري في توكنات غرام وتسليم التوكنات، والتي من شأنها أن تسمح لهم بحجب المعلومات بشكل طبيعي في البيانات التنظيمية. ويزعم المستند أن بافيل دوروف قد قدم حجة "واهية" حول "الوجود" لأن "غرام لن يكون ملموسًا أبدًا". وأنهت هيئة الأوراق المالية والبورصات حجتها بأنه: