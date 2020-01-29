منصة تداول باينانس الأمريكية تقدم مكافآت التكديس

تام شمس - الأربعاء 29 يناير 2020 08:53 مساءً - ستقدم باينانس.يو إس، وهي منصة تداول العملات المشفرة الأمريكية لبورصة العملات المشفرة الرئيسية باينانس، مكافآت التكديس في فبراير.

ووفقًا لإعلان نشرته باينانس.يو إس في ٢٩ يناير، سيتم توفير مكافآت عميقة لألغوراند (ALGO) وكوزموس (ATOM) اعتبارًا من الشهر المقبل.

دعم التكديس لمزيد من العملات القادمة

علاوة على ذلك، أعلنت البورصة عن خطط لإضافة عملات إثبات التكديس الأخرى لاحقًا. ويوضح الإعلان أن الطريقة السهلة للوصول إلى عملية التكديس "تتيح لعدد أكبر من الأشخاص كسب مكافآت للمساهمة في الشبكة من خلال تعزيز أمان الشبكة، وتقليل تكاليف التحقق من الصحة."

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علاوة على ذلك، تدعي باينانس.يو إس أنها أول سوق للولايات المتحدة تقدم مكافآت عميقة لمقتنيات أتوم وألغوراند للمستخدمين. حيث قالت الرئيسة التنفيذية للشركة كاثرين كول:

"إن التكديس هو مجرد واحد من العديد من الطرق الجذابة التي نجلب بها أشخاص جدد إلى سوق الأصول الرقمية. ونحن نعتبر هذه خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الإدماج المالي لمجموعة متزايدة من الناس."

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق منصة عمل مخصصة من قبل منصة تداول العملات الرئيسية في باينانس في نهاية سبتمبر ٢٠١٩. والتكديس هو نشاط ممكن على سلاسل بلوكتشين المستندة إلى إثبات الحصة والتي تسمح لعقد الشبكة بالتحقق من صحة الكتل من خلال الاحتفاظ بالعملات المشفرة كضمان.