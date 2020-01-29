فريق باريس سان جيرمان يطلق توكن المشجعين

تام شمس - الأربعاء 29 يناير 2020 08:53 مساءً - أعلن الفريق في تغريدة يوم ٢٨ يناير أن توكن مشجعي فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم من الدرجة الأولى متاح الآن للبيع على منصة بلوكتشين.

وكأحد الاستخدامات الأولية لتوكن مشجعي $PSG، سيصوت حاملو الأصوات على رسالة ملهمة تطبع على شارة قائد الفريق - تياغو سيلفا - عندما يأخذ الفريق أرض الملعب.

ووفقًا لإعلان ترادفي من سوسيوس، فإن عرض توكن مشجعي باريس سان جيرمان، أو FTO، مفتوح الآن على موقعه على الويب. عرضت شركة سوسيوس أيضًا لعبة البحث عن توكن الواقع المعزز لتوكنات تشيليز الأصلية $CHZ والتي، بمجرد العثور عليها، يمكن استخدامها لاحقًا في شراء توكن باريس سان جيرمان.

وتتيح التوكنات لمشجعي الفريق التصويت في عدد من القرارات التجميلية الملزمة وغير الملزمة (اختيار لون قميص النادي وموسيقى الاستاد والشعار) وبعض الجوانب الرياضية (اللاعب الأكثر قيمة أو لاعب المباراة أو الشهر، والمباريات الودية، والجولات الصيفية، والجمعيات الخيرية، إلخ).

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سيحصل مشجعو نادي باريس سان جيرمان الذين يشاركون في عملية الاقتراع على نقاط مكافآت. وكلما زادت نقاط المكافآت التي يتمتع بها المستخدم، زاد احتمال فوزه بجوائز مثل البضائع الفريدة أو تذاكر VIP أو فرصة مقابلة اللاعبين.

توكنات المعجبين تترسخ في كرة القدم

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، اشترك باريس سان جيرمان في البداية مع سوسيوس للعمل على توكنات المعجبين القائم على بلوكتشين في سبتمبر ٢٠١٨. ومنذ ذلك الحين، اتخذ عدد كبير من فرق كرة القدم الرئيسية الأخرى من جميع أنحاء العالم خطوات لتقديم أصولهم الخاصة.

فبعد أسابيع قليلة فقط من الإعلان عن شراكة سوسيوس وباريس سان جيرمان، صرح نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم الرئيسي أنه يواصل تطوير "توكن المعجبين الرسمي ليوفنتوس" مع سوسيوس.