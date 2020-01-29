أكبر شركة استشارية يابانية تخطط لإطلاق مؤشر عملات مشفرة جديد

تام شمس - الأربعاء 29 يناير 2020 05:54 مساءً - عقدت شركة الاستشارات اليابانية الرائدة نومورا ريسرش إنستيتيوت (NRI) شراكة مع مقدم حلول استثمار العملات المشفرة "إنتيليجنس يونيت" (IU) لإطلاق مؤشر للعملات المشفرة القابلة للتداول.

ووفقًا لبيان صحفي نُشر يوم ٢٩ يناير، فإن اسم المؤشر الجديد هو مؤشر الأصلول/العملات المشفرة NRI/IO وهو مخصص للاستخدام من قبل المؤسسات المالية. ويقوم المؤشر أيضًا باستمداد البيانات من منصة مؤشر العملات المشفرة MVIS ومنصة بيانات العملات المشفرة الرئيسية كريبتوكومبير.

ويوضح موقع الويب المخصص أن المؤشر يهدف إلى تغطية أسواق العملات المشفرة العالمية بالدولار الأمريكي والين الياباني من خلال تتبع أكبر العملات المشفرة. وقد تم تصميم المؤشر للمستثمرين المؤسسيين اليابانيين مع مراعاة حلول التوافر والحفظ المحلية.

مؤشر قابل للتداول يتتبع أعلى خمس عملات مشفرة

تتم إعادة توازن مؤشر الأصول/العملات المشفرة NRI/IO شهريًا ويتتبع أداء سلة محددة مسبقًا من أصول العملات المشفرة وسيتم تداوله بالدولار والين على منصة NRI. ويتضمن المؤشر بيتكوين (BTC) وبيتكوين كاش (BCH) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وريبل. وقد علق الرئيس التنفيذي لإنتلجينس يونيت "أكيهيرو نيمي" على الإطلاق قائلًا:

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"يساهم الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين في نمو صناديق الأصول المشفرة، والمنتجات المتنوعة بشكل جيد مثل صناديق المؤشرات تكون جذابة كاستثمارات بديلة."

كما تزعم إحصائيات الأداء التي تم اختبارها والموضحة على موقع الويب أن الأداء السنوي هو ٣٣,٩١٪، والأداء لسنة واحدة هو ١٠٤,٨٦٪ والعائد لمدة ثلاث سنوات هو ٢٢١١,٢٦٪.

NRI هي شركة تابعة لشركة الخدمات المالية اليابانية العملاقة نومورا القابضة، والتي تبنت تقنية بلوكتشين وتقدم العديد من الخدمات المتعلقة بأصول العملات المشفرة. وفي أكتوبر ٢٠١٩، أعلنت نومورا القابضة وتطبيق لاين الياباني الشهير للرسائل عن اتفاق نهائي لتحالف رأس المال يركز على تقنية بلوكتشين.