مدينة زيرمات السويسرية تقبل الآن المدفوعات الضريبية في بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 29 يناير 2020 05:54 مساءً - بلدية زيرمات بسويسرا - وهي موطن ماترهورن الشهير - هي الآن الموقع الثاني في سويسرا حيث يُسمح لدافعي الضرائب رسميًا بدفع ضرائبهم في بيتكوين (BTC).

ومن أجل فتح خيار الدفع الضريبي الجديد، دخلت سلطات زيرمات في شراكة مع شركة الخدمات المالية المشفرة الرئيسية بيتكوين سويس في سويسرا.

بيتكوين سويس لتحويل بيتكوين إلى الفرنك السويسري

وفقًا لإعلان أصدرته بيتكوين سويس، بدأت زيرمات في قبول بيتكوين كوسيلة لدفع الضرائب والمعاملات المحلية في ٢٨ يناير ٢٠٢٠.

ومن خلال الشراكة مع بيتكوين سويس، أصبحت سلطات زيرمات الآن قادرة على تحويل بيتكوين لدافعي الضرائب إلى الفرنك السويسري من خلال بيتكوين سويس والتي تقوم بعد ذلك بتحويل المبلغ بالعملة الورقية إلى الحساب البنكي للبلدية.

يمكن لدافعي الضرائب الدفع عبر الإنترنت أو عبر جهاز نقطة بيع بيتكوين سويس

على وجه التحديد، سيتمكن دافعو الضرائب المحليون من دفع ضرائبهم في بيتكوين عبر أداة نقاط البيع المثبتة في قاعة بلدية زيرمات أو بوابة للدفع عبر الإنترنت. ومع ذلك، من أجل دفع الضرائب باستخدام بيتكوين عبر الإنترنت، سيتعين على دافعي الضرائب التقدم مباشرة إلى مكتب الضرائب في زيرمات للحصول على حل للدفع بالعملة المشفرة، حسبما يشير الإعلان.

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حيث أوضح رومي بينر هاوزر، عمدة زيرمات، أن خيار دفع الضرائب الجديد يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على مدفوعات الضرائب المستندة إلى بيتكوين:

"إن الروح المبتكرة والرائدة هي إحدى العلامات التجارية لزيرمات، ولهذا السبب نحن سعداء بدعم السكان في تزويدهم بالحلول التي يحتاجون إليها."

وقالت بيتكوين سويس إن مدينة زوغ أصبحت أول مدينة في سويسرا تقبل مدفوعات بيتكوين في عام ٢٠١٦. وحسبما ذكر كوينتيليغراف، بدأت عاصمة كريبتو فالي في سويسرا بقبول مدفوعات بيتكوين مقابل خدمات مدينة معينة مثل المرافق العامة في مايو ٢٠١٦. وبحسب ما ورد تم تخطت المدفوعات مبلغ ٢٠٠ فرنك من بيتكوين.

وبينما تستمر سويسرا في توسيع صناعة الخدمات المالية المشفرة من حيث مدفوعات الضرائب التي تدعمها بيتكوين، فقد اعتبرت بعض السلطات العالمية مؤخرًا أن هذا الخيار ينطوي على مخاطرة كبيرة نظرًا لارتفاع معدل تقلب بيتكوين.