الايثر Ethereum يتجاوز الصعوبات و الثيران تسيطر على الوضع

ارتفع الايثر Ethereum بنسبة 2% وكسر مقاومة 175 دولار، في حين ارتفع البيتكوين 5%. يواجه سعر ETH الآن مقاومة قوية بالقرب من مستويات 178 و 180 دولار.

كان هناك ارتفاع ثابت في Ethereum أعلى من مستويات 170 و 175 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

أعاد السعر النظر في منطقة المقاومة الرئيسية البالغة 178 دولارًا ، حيث اتخذ الدببة موقفًا.

هناك قناة تصاعدية رئيسية تتشكل مع دعم بالقرب من 173 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

قد يرتفع الزوج بشكل كبير بمجرد وجود إغلاق فوق مستويات 178 دولار و 180 دولار.

سعر Ethereum يكافح بالقرب من 180 دولار

هذا الأسبوع ، كان هناك ارتفاع بطيء وثابت في Ethereum فوق 170 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. صحح سعر ETH بضع نقاط ، لكنه تمكن من الظهور فوق مستوى المقاومة 175 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

أخيرًا ، أعادت زيارة منطقة المقاومة الرئيسية البالغة 178 دولارًا ، حيث اتخذ الدببة موقفًا. السعر أعلى بقليل من 180 دولار والسعر يصحح حاليًا المكاسب. لقد كسر مستوى تصحيح فيب 23.6% من المكاسب الأخيرة من أدنى سعر له عند 170 إلى 179 دولار.

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يوجد دعم مبدئي على الجانب السلبي بالقرب من مستوى 175 دولار. يتزامن ذلك مع مستوى تصحيح فيب 50% من المكاسب الأخيرة من قاع التأرجحات 170 إلى 179 دولار.

علاوة على ذلك ، هناك قناة صعودية رئيسية تتشكل مع دعم بالقرب من 173 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD. إذا كان هناك كسر هبوطي أسفل دعم القناة ، فقد يختبر السعر منطقة دعم 170 دولار.

على الجانب العلوي ، مستويات 178 و 180 دولار تشكل عقبات مهمة أمام المضاربين على الارتفاع. يجب أن يستقر السعر فوق 180 دولارًا لمواصلة الارتفاع. تظهر المقاومة الرئيسية التالية فوق 180 دولار بالقرب من مستوى 200 دولار.

دعم ETH الرئيسي

يقع الدعم الرئيسي الأول بالقرب من القناة الصعودية ، يليه 170 دولارًا. إذا فشل ثيران ETH في الدفاع عن مستوى دعم 170 دولار ، فسيتم رؤية الدعم التالي بالقرب من مستوى 168 دولار.

يتزامن أيضًا مع مستوى امتداد 1.236 Fib للارتفاع الأخير من قاع التأرجح 170 إلى 179 دولار. علاوة على ذلك ، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط للساعة 100 يقع أيضًا بالقرب من مستوى 168 دولار.

إذا كان هناك كسر دون مستوى الدعم 168 دولارًا ، فقد يتحول Ethereum إلى الاتجاه الهبوطي ويختبر مستوى الدعم 158 دولارًا. قد يكون الدعم الوسيط بالقرب من مستوى 162 دولار.