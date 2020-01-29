البيتكوين يصل الى مستويات 9400 دولار، ولكنه معرض لخطر التراجع العنيف

سعر البيتكوين Bitcoin مدد ارتفاعه فوق مستوى المقاومة 9200 مقابل الدولار الأمريكي. وضع BTC علامة على منطقة 9400 دولار ، والآن يمكن أن يصحح هبوطيًا نحو 8800 أو 8500 دولار.

يقترب سعر البيتكوين من المقاومة الرئيسية بالقرب من 9500 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

قد يكون هناك تصحيح هبوطي على المدى القصير من 9400 أو 9500 دولار في الجلسات القادمة.

لا يزال خط الاتجاه الصعودي الرئيسي يوم أمس نشطًا مع وجود دعم بالقرب من 9040 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

إن Ethereum متخلف ، لكنه قد يرتفع إذا حدث كسر واضح فوق مستوى المقاومة 180 دولار.

سعر البيتكوين يقترب من المقاومة الرئيسية

بالأمس ، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في عملة البيتكوين فوق مستوى المقاومة 9000 دولار. لقد ناقشنا أيضًا فرص حدوث مزيد من التقلبات نحو 9500 دولار ، مع الأخذ في الاعتبار الإغلاق الناجح فوق مستوى 9000 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ساعة.

واصل سعر BTC ارتفاعه فوق مستوى المقاومة 9200 دولار وخط الاتجاه الهبوطي المتصل على الرسم البياني للساعة. أخيرًا ، اختبر السعر منطقة 9400 دولار. تم تشكيل أعلى مستوى جديد لعام 2020 بالقرب من 9426 دولارًا ويعمل السعر في الوقت الحالي على تعزيز المكاسب.

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إنه يختبر مستوى تصحيح فيب 23.6% للارتفاع الأخير من أدنى مستوى عند 8787 دولار إلى 9426 دولار. على الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 9400 دولار.

ومع ذلك ، فإن المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 9500 دولار ، حيث يحتاج مضاربو البيتكوين إلى توخي الحذر الشديد. إذا كان هناك رفض قوي بالقرب من 9500 دولار ، فقد يبدأ السعر في تصحيح هبوطي كبير. يقع الدعم الرئيسي الأول على الجانب السفلي بالقرب من مستوى 9150 دولار.

علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للارتفاع الأخير من أدنى مستوى عند 8787 دولار إلى 9426 دولار يقع بالقرب من 9150 دولار. والأهم من ذلك ، لا يزال خط الاتجاه الصعودي الرئيسي ليوم أمس نشطًا مع وجود دعم بالقرب من 9040 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

لذلك ، قد يؤدي الاختراق الهبوطي إلى ما دون 9000 دولار إلى جعل سعر عملة البيتكوين نحو منطقة الدعم البالغة 8800 دولار أو المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

ماذا لو ارتفع BTC فوق 9500 دولار؟

لا يمكننا تجاهل حقيقة أن دببة BTC قد تفشل في حماية 9500 دولار. في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يرتفع السعر إلى مستوى 10000 دولار.

أي تقلابات إضافية يمكن أن تفتح الأبواب أمام حركة صعودية أكبر نحو مستويات 11200 و 11500و 12000 دولار في الأيام المقبلة.