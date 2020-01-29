بعد مرور شهر على الإطلاق، أحجام خيارات بيتكوين على باكت تشهد أداءً ضعيفًا

تام شمس - الأربعاء 29 يناير 2020 02:54 مساءً - بعد مرور أكثر بقليل من شهر على إطلاقها، يبدو أن عقود خيارات بيتكوين (BTC) على منصة الأصول الرقمية باكت من إنتركونتيننتال إكستشينج قد شهدت انتعاشًا بطيئًا.

وتكشف أحدث التقارير المتاحة للعقود، يومي ٢٤ يناير و٢٧ يناير، أن ١١ يومًا قد انقضت منذ آخر صفقة.

المتداولون يأخذون وقتهم

حسبما ذُكر، أطلقت باكت عقود خيارات بيتكوين الجديدة في أوائل ديسمبر، بعد فترة وجيزة من طرح عرض بيتكوين (BTC) الآجلة التي تتم تسويتها بالنقود في نوفمبر.

الخيارات هي مشتقات مصممة لتزويد المتداولين بمزيد من التحوط التحوطي ضد تقلبات أسعار الأصول في أي من الاتجاهين: وبالتالي فإن عقود الخيارات يتيح لهم فرصة شراء إما حق الشراء (خيار شراء) أو البيع (خيار بيع) للأصول المعطاة "بسعر التنفيذ" المحدد في أو قبل تاريخ انتهاء العقد.

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وكل من عقود الخيارات الجديدة والعقود الآجلة التي تتم تسويتها نقدًا متبوعة بعقود باكت بيتكوين الآجلة الشهرية التي تتم تسويتها فعليًا في باكت - منتج رائد كان أول منتج في هذا المجال يمنح متداولو العقود الآجلة التعرض المباشر للعملات المشفرة الأساسية.

وحسبما ذُكرت، فإن العقود الآجلة التي تتم تسويتها ماديًا قد قوبلت بأحجام هائلة في أيامها الأولى - وهي حقيقة تمت مقارنتها على الفور مع عقود بيتكوين الآجلة التي تتم تسويتها بالعملات الورقية على بورصة شيكاغو التجارية، والتي تم طرحها في الأسواق في ديسمبر ٢٠١٧.

ومع ذلك، فقد ارتفع مستوى الإقبال على المنتج في نهاية المطاف، في ارتباط مع فترة التقلب في تقييم السوق الفوري لشركة بيتكوين في ذلك الوقت (أواخر أكتوبر إلى نوفمبر ٢٠١٩).