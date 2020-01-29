أفضل ربع أول لبيتكوين منذ عام ٢٠١٣ "ستصاعد" إذا تم كسر ٩,٥ آلاف دولار: متداول

تام شمس - الأربعاء 29 يناير 2020 02:54 مساءً - حقق مستثمرو بيتكوين (BTC) بالفعل حصصهم في هذا الربع أكثر من الربع الأول منذ عام ٢٠١٤، حيث تشير البيانات إلى استمرار تدفق الاهتمام المؤسسي.

ووفقًا للنتائج التي توصلت إليها مصادر الإحصاء سكيو ماركتس، فإن مكاسب بيتكوين حتى الآن في عام ٢٠٢٠ تبلغ أقل من ٣٠٪. وفي أي ربع آخر في السنوات الست الماضية، كان أداء الأسواق قويًا.

٢٠٢٠ تُسقط اتجاه الربع الأول المتفائل

على النقيض من ذلك، يميل الربع الأول إلى أن يكون فترة محبطة بالنسبة إلى مناصري بيتكوين. شهد عام ٢٠١٤ خسائر بنسبة ٣٩٪، في حين شهد عام ٢٠١٥ وعام ٢٠١٦ انخفاض زوج بيتكوين مقابل الدولار بنسبة ٢٤٪ و٣٪ على التوالي.

تمكنت فقط عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩ من إنتاج تحركات إيجابية، ولكن عند حوالي ١١٪، لا يقترب أي منهما من هذا العام. كان عامي ٢٠١١ و٢٠١٣ أقوى عوائد في الربع الأول، حيث بلغت ١٦٥٪ و٥٧٠٪، وفقًا لمؤشر أسعار بيت إنفو تشارتس.

عائدات بيتكوين الفصلية. المصدر: سكيو ماركتس

تأتي الإحصائيات المثيرة للإعجاب وسط تجدد الإيمان بإمكانيات بيتكوين على المدى الطويل. وحسبما ذكر كوينتيليغراف، تشير بيانات العقود الآجلة لبيتكوين إلى أن المؤسسات تتعامل حقًا مع العملات المشفرة على مستوى جديد مع وصول المزيد من المنتجات إلى السوق.

وقد أصبح إجمالي الفائدة المفتوحة على المنتجات المستقبلية أعلى من أي وقت مضى، حيث سجلت سكيو ما مجموعه حوالي ٣,٧ مليارات دولار اعتبارًا من ٢٨ يناير. كما ارتفع حجم التداول عبر أسواق بيتكوين.

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وقد أوجز المتداول سكوت ميلكر أن "الحجم يخبر الجميع"، حيث أشاد بالتقدم المشجع لسعر بيتكوين مقابل الحجم في عام ٢٠٢٠.

وبالمقابل، يبدو المستهلكون العاديون مهتمين قليلًا بارتفاع أسعار بيتكوين في الآونة الأخيرة بأكثر من ٩٠٠٠ دولار - تظل طلبات بحث غوغل ثابتة.

هل تقترب بيتكوين من "تصحيح الجشع"؟

هذا السعر المرتفع يخضع أيضًا لتكهنات من المعلقين. ففي تحليل يوم الثلاثاء، طلب المتداول توني فايس تعليق مستوى ٩٠٠٠ دولار لعدة أيام على الأقل قبل أن يعتبر السوق الصاعدة سارية.

مؤشر آخر، وهو مؤشر الخوف والجشع لبيتكوين، الذي يرسم مسار السعر المحتمل لعملة بيتكوين على أساس معنويات المستثمرين، يميل إلى الاتجاه الهبوطي.

وفي الوقت الحالي، عند درجة ٥٧، يميل المقياس نحو الإشارة إلى أن السوق "مستحق للتصحيح".

مؤشر الخوف والجشع لبيتكوين. المصدر: Alternative.me