مجمع مونتانا لتعدين العملات المشفرة تعود للعمل على الرغم من مصير المالك القانوني غير المؤكد

تام شمس - الأربعاء 29 يناير 2020 02:55 صباحاً - قام أحد مجمعات تعدين العملات المشفرة في بوتي مونتانا بإطلاق خوادمه اليوم، مستأنفًا أعماله دون المالك السابق، وهو محتال مزعوم.

وبعد ظهور قانوني في هذا الموضوع، بدأ المالك المشارك كيفن واشنطن، والمشغل ريك تابيش، شركة كريبتو واط لتعدين العملات المشفرة مرة أخرى، وسحب العملية من التقاعد، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٢٧ يناير.

وكانت السلطات قد أغلقت كريبتو واط بعد سجن صاحبها، ماثيو غويتشه، لاتهامه بامتلاك حساب احتيالي منفصل بلغ مجموعه ٧٢٢ مليون دولار، وفقًا لما ذكرته مونتانا ستاندرد في ديسمبر ٢٠١٩.

ملكية مشبوهة

على الرغم من أن غويتشه يمتلك أكثر من ٥٠٪ من كريبتو واط، إلا أنه لم يتم احتجازه بسبب المعاملات المتعلقة بهذا العمل. حيث قام غويتشه، إلى جانب أربعة أفراد، بإدارة "نادي استثمار العملة المشفرة" المسمى BitClub Network، والذي قامت من خلاله المجموعة بالاحتيال على الملايين حسبما يدعى.

وقد قام ريك تابيش بتشغيل كريبتو واط تحت ملكية غويتشه للموقع، غير مدركًا لمساعي المالك الاحتيالية مع شبكة BitClub غير المتصلة. كما يحمل غويتشه أيضًا ديونًا كبيرة مستحقة لتابيش.

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الاهتمام الإداري

فيما يتعلق بإعادة الفتح، أخبر تابيش مونتانا ستاندرد أنه:

"إذا أغلق المرفق فسنخسر جميعًا، [...] وأنا أريد حماية سلامة المنشأة ومصالح موظفينا والبائعي، وكل من يعمل هناك.

كما أشار تابيش إلى رغبته في عرض الأمر على المحكمة إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن العملية ستقضي في حالة تركها مغلقة لفترة طويلة، بما في ذلك تقارير مونتانا ستاندرد.

وقد تم إطلاق كريبتو واط من جديد يوم ٢٦ يناير، ووفقًا لمقال منفصل من مونتانا ستاندرد، فإنها نجحت في تأمين تكلفة طاقة أقل في هذه العملية.