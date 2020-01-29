خوفًا من التمرد، بيتكوين.كوم الخاص بروجر فير يتراجع عن ضريبة القائمين بتعدين بيتكوين كاش المقترحة

تام شمس - الأربعاء 29 يناير 2020 02:55 صباحاً - وفقًا لبيان صدر في وقت سابق اليوم، ٢٨ يناير، تراجع موقع بيتكوين.كوم الخاص بروجر فير من ضريبة التعدين بنسبة ١٢,٥٪ على بيتكوين كاش التي اقترحوها جنبًا إلى جنب مع مجمعات التعدين الرئيسية الأخرى لبيتكوين كاش بسبب الاستجابة السلبية الغالبة للمجتمع على الاقتراح.

مقترح بيتكوين.كوم

في الأسبوع الماضي، اقترحت شخصيات بيتكوين كاش (BCH) فرض ضريبة بنسبة ١٢,٥٪ على مكافآت التعدين والتي من المفترض أن تذهب لتمويل تطوير الشبكة. وقد رفض موقع بيتكوين.كوم الآن ضريبة التعدين المقترحة ما لم يتم إجراء تعديلات جدية:

"كما هو الحال الآن، لن تتم متابعة بيتكوين.كوم بدعم أي خطة ما لم يكن هناك مزيد من الاتفاق في النظام البيئي بحيث يكون خطر الانقسام السلبي ضئيلًا. ونحن نعتقد أنه من الواضح أن الاقتراح الحالي لا يحتوي على دعم كافٍ".

وفي المنشور، حث بيتكوين.كوم على الشفافية والمرونة والوحدة.

كما يشير موقع بيتكوين.كوم إلى أن نقص اتفاق النظام الإيكولوجي يهدد بالانقسام في السلسلة، رغم أنه يبدو أنه يبحث عن طرق لتمويل مزيد من التطوير:

Advertisements

"سنعمل على وضع خطة مربحة لجميع الأطراف ذات الصلة والتي تحافظ على الاقتصاد الأساسي لبيتكوين كاش."

وينتهي المنشور بدعوة لمزيد من المرونة:

"سيكون الاقتراح الدائم هو في الواقع بلورة انتقائية للتنمية ويحفز" التنمية من أجل التنمية"، والتي من شأنها أن تهزم الغرض من جمع الأموال [...] لخلق نقود سريعة وموثوقة ورقمية على بروتوكول بيتكوين مستقر، دون تغيير إلى حد كبير ومنطقي اقتصاديًا."

النقاد يهاجمون الاقتراح

ذكر كوينتيليغراف الأسبوع الماضي عن الضريبة المقترحة التي نشرها الرئيس التنفيذي لشركة Btc.top جيانغ زوير. ومن شأن "خطة تمويل البنية التحتية" أن تجعل القائمين بالتعدين يرسلون ١٢,٥٪ من مكافآت التعدين إلى كيان في هونغ كونغ. وكانت الكيانات المشاركة في التوقيع تستحوذ على ٢٧٪ من معدل الهاش. وبصورة أكثر إثارة للجدل، تضمن الاقتراح "قطع" القائمين بالتعدين غير المتوافقين - ممارسة إزالة كتل من السلسلة التي تشبه هجوم ٥١ في المئة.

وقد أكد النقاد على توجيه الأموال إلى شركة بدلًا من مؤسسة غير ربحية وغياب إجراء التصويت، مما يعني أن مالكي الشركة سوف يتحكمون في تطوير بيتكوين كاش. وشملت شكاوى أخرى تدخل الحكومة الصينية وربحيتها لأن الضريبة ستؤثر على إيرادات القائمين بالتعدين.