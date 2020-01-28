لوكال بيتكوينز تُعلق بعض الحسابات بهدوء في مناطق متعددة دون إشعار

تام شمس - الثلاثاء 28 يناير 2020 11:53 مساءً - يُزعم أن منصة تبادل بيتكوين الشهيرة "لوكال بيتكوينز" تقوم بتعليق حسابات المستخدمين دون ضجة كبيرة، مشيرةً إلى "تعزيز عملية العناية الواجبة".

حيث أفادت تقارير أن لوكال بيتكوينز ومقرها فنلندا، وهي واحدة من كبرى بورصات العملات المشفرة العالمية من نظير إلى نظير (P٢P)، أوقفت حسابات المستخدمين في بعض البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا دون سابق إنذار، مع عدم تمكن بعض المستخدمين من سحب بيتكوين، وذلك حسبما أفادت فوربس يوم ٢٥ يناير.

لوكال بيتكوينز لم تقدم أي بيان عام حول هذه المسألة بينما جاءت التقارير الأولى منذ حوالي أسبوع

وفقًا للتقرير، أتت الشكاوى الأولى في الأسبوع الماضي، حيث يزعم مستخدمو لوكال بيتكوينز في دول مثل أفغانستان والعراق ونيجيريا وسوريا وباكستان أنهم لم يتمكنوا من سحب عملات بيتكوين الخاصة بهم دون حذف حساباتهم.

في هذه الأثناء، قام موقع لوكال بيتكوينز بالتغريد يوم ٢٨ يناير بأن لديهم بعض أعمال صيانة مخطط لها لموقع الويب، والتي استمرت لمدة ساعة واحدة.

علاقة واضحة بقانون مكافحة غسل الأموال الجديد في الاتحاد الأوروبي

في أعقاب عمليات التعليق، اقترح أحد المستخدمين المتأثرين المزعومين للوكال بيتكوينز على رديت أن الإجراء من المؤكد أنه مرتبط بقانون مكافحة غسل الأموال (AML) الجديد للاتحاد الأوروبي، والذي يُعرف باسم التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال (٥AMLD). ففي منشور بتاريخ ٢٨ يناير في رديت، يدعي المستخدم أن مستخدمي الحسابات الجدد غير قادرين على إرسال عملات بيتكوين التي تلقوها في محافظهم، بينما لا يستجيب دعم العملاء "على الإطلاق".

وفي منشور منفصل بتاريخ ٢٢ يناير، أبلغ مستخدم ريديت عن المشكلة بالتفصيل، مشيرًا إلى أن المستخدمين الذين تم تعليق حسابات لوكال بيتكوينز الخاصة بهم قد تم عرض الرسالة التالية لهم:

"يتعين على العملاء المقيمين أو الموجودين في البلدان التالية أن يكون لديهم عملية العناية الواجبة المعززة. ويتم تحديد البلدان من قبل لجنة الاتحاد الأوروبي: أفغانستان، ساموا الأمريكية، جزر البهاما، بوتسوانا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إثيوبيا، غانا، غوام، العراق، ليبيا، نيجيريا، باكستان، بنما، بورتوريكو، ساموا، المملكة العربية السعودية، سريلانكا، سوريا، ترينيداد وتوباغو، تونس، جزر فيرجن الأمريكية، اليمن."

يتعين على مستخدمي لوكال بيتكوينز الانتظار لمدة ١٤ يومًا للوصول إلى عملات بيتكوين الخاصة بهم

أبلغ مستخدم ريديت أن مستخدمي لوكال بيتكوينز المتأثرين سيضطرون إلى الانتظار لمدة ١٤ يومًا على الأقل لحذف حساباتهم من أجل سحب عملات بيتكوين الخاصة بهم. حيث يُزعم أن أحد مستخدمي ريديت طلب حذف حسابه من أجل الوصول إلى عملاته المشفرة، مع الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يكون قد تأثر بالسياسة الجديدة غير المعلنة من قبل لوكال بيتكوينز:

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"من المحزن حقًا أن أرى أنه على الرغم من أنني حصلت على حالة من المستوى الثاني تم التحقق منها بالكامل، فقد تم وضع حسابي في عطلة إجبارية على الأرجح لأنني في أحد البلدان المستهدفة. [...] وأنا آمل حقًا أن أحصل على عملات بيتكوين الخاصة بي بعد ١٤ يومًا. فقد أرسلت طلبًا بحذف الحساب وتلقيت رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني من فريق الدعم الخاص."

بعض المستخدمين المتأثرين يدعون أن حساباتهم محظورة دون سبب

أبلغ مستخدم ريديت آخر، يدعي أنه يمثل شركة ذات صلة بالعملات المشفرة في لبنان، أن لوكال بيتكوينز قامت بتعليق حسابه دون إرسال أي بريد إلكتروني قبل حظر الحساب. حيث اشتكى نادر ديراني، أحد مؤسسي شركة عملات مشفرة محلية، من أن تعليق الحساب أدى إلى إنهاء نشاطه التجاري برمته رغم قيامه بإعداد الحساب قبل ٣ سنوات تقريبًا وكذلك التحقق من حسابه بجواز السفر.

وفي الوقت نفسه، أصبحت بيتكوين أكثر أهمية في لبنان وسط الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، كما قال ديراني في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كوينتيليغراف. وقد اعتبر قرار لوكال بيتكوينز (LBC) بتعليق حسابه غير عادل، حيث قال:

"صدقًا، أعتقد أن قرار لوكال بيتكوينز غير عادل وغير مبرر، وكارثة على عملي؛ خاصةً أنني استقلت في سبتمبر ٢٠١٩ من منصبي كمستشار رئيسي في شركة Utilities & Energy للتركيز على امتلاك شركة أعمال عبر الإنترنت في مجال العملات المشفرة حيث تعتبر منصة لوكال بيتكوينز واحدة من الركائز الرئيسية لها."

أحجام تداول لوكال بيتكوينز تنخفض بأكثر من ٥٠٪ من يونيو ٢٠١٩ إلى أوائل يناير ٢٠٢٠

تأسست لوكال بيتكوينز في عام ٢٠١٢، وهي واحدة من أكثر بورصات بيتكوين شيوعًا للسماح بمعاملات نظير لنظير آمنة مباشرة بين بائع التجزئة والعميل وبدون مشاركة أي طرف ثالث. ومع ذلك، بدأت البورصة الشعبية تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أحجام التداول بعد أن أنهت البورصة بشكل مفاجئ الخيار للمستخدمين لإجراء عمليات تداول نقدية محلية في يونيو ٢٠١٩. ونظرًا لاستمرار لوكال بيتكوينز في تشديد سياساتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في عام ٢٠١٩، فقد انخفضت أحجام تداولها العالمية في بيتكوين تدريجيًا إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات في أوائل عام ٢٠٢٠. ووفقًا للبيانات الصادرة عن موقع إحصائيات بيتكوين كوين دانس، انخفضت أحجام تداول بيتكوين العالمية على لوكال بيتكوينز بأكثر من ٥٠٪ منذ سبتمبر ٢٠١٩ في أوائل يناير ٢٠٢٠.

حجم لوكال بيتكوينز الأسبوعي العالمي. المصدر: كوين دانس

إن سياسات مكافحة غسيل الأموال وممارسات اعرف عميلك الخاصة بلوكال بيتكوينز ليست السبب الوحيد للانخفاض الكبير في تداول بيتكوين على المنصة. ففي ١٠ يناير، بدأ نفاذ قانون مكافحة غسيل الأموال الخاص بالاتحاد الأوروبي ٥ AMLD رسميًا، مما أجبر بعض الشركات على إيقاف أو نقل عملياتها قبل بداية عام ٢٠٢٠.