تقوم شركة آي بي إم بتأمين براءة اختراع "توكن الإدراك الذاتي" لتسجيل أحداث المعاملات غير المتصلة

تام شمس - الثلاثاء 28 يناير 2020 09:52 مساءً - حصلت شركة آي بي إم العملاقة في مجال التكنولوجيا على براءة اختراع لتطوير "توكن إدراك ذاتي" مصمم لتسجيل أحداث المعاملات غير المتصلة بالإنترنت.

وتصف وثيقة براءة الاختراع المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية نظامًا يتعلق بمعالجة البيانات المالية في منصة عملات إلكترونية، بالإضافة إلى معالجة توكنات التجارة الإلكترونية التي تضمنت معاملات غير متصلة بالإنترنت. ولتتبع وتسجيل أحداث المعاملات غير المتصلة، يشتمل النظام على ما يسمى "توكن الإدراك الذاتي".

التتبع والتحقق من صحة المعاملات دون اتصال

يوضح المستند ارتباطًا إضافيًا بين النظام ومنصة لتتبع والتحقق من توكنات العملة الإلكترونية التي وصفتها آي بي إم في في طلب براءة اختراع في يوليو ٢٠١٢. وقد تم تعيين هذه المنصة لتوفير تتبع مدى الحياة لدعم معاملة أي توكن في الوقت الحقيقي، مع مصادقة آمنة وخدمات التحقق من الصحة.

وبالعودة إلى "التوكن الإدراك الذاتي"، يوضح المستند مفصلًا:

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"في حالة قيام مستخدم المنصة بإجراء معاملة خارج الخط تتضمن توكن من المنصة، عندئذ يكون هناك حاجة إلى نظام للسماح لإعادة ظهور التوكن على الإنترنت في وقت لاحق والاستمرار في المصادقة والتحقق من صحتها و تصنيفها من قبل المنصة. ويعتقد أن مثل هذا النظام سيشكل تحسنًا كبيرًا في فن معالجة البيانات المالية."

ويكمن الزخم الكامن وراء الاختراع في الفكرة القائلة بأن اعتماد أشكال جديدة من العملات سيخلق أسئلة تتعلق بالقدرة على التحقق من صحة وتوثيق وتنسيق المعاملات عبر أشكال متنوعة من المدفوعات والتجارة التي كانت تقليديًا قليلة التفاعل أو معدومة التفاعل.

معايير جديدة للتوكنات

في نوفمبر الماضي، كشفت مبادرة تصنيف التوكنات (TTI) عن إطار عمل لتوحيد إنشاء التوكنات. ويشمل أعضاء المبادرة كبرى شركات التكنولوجيا والمالية والبرامج وشبكات بلوكتشين مثل آي بي إم ومايكروسوفت وإنتل وكونسنسيس وإرنست ويونغ وآر ثري وجي بي مورغان.

كما أعلنت الخدمة السحابية التي تدعم بلوكتشين من مايكروسوفت، وهي مايكروسوفت أزور، أيضًا عن خدمات جديدة لإدارة توكنات وبيانات بلوكتشين. وتهدف الخدمة إلى تبسيط تعريف وإنشاء وإدارة التوكنات المتوافقة المصممة وفقًا لمعايير الصناعة.