الثيران يقودون سعر الريبل XRP نحو 0.30 دولار

سعر الريبل XRP يرتفع ببطء فوق 0.2300 دولار مقابل الدولار الأمريكي ويتبع كل من Ethereum و Bitcoin. من المرجح أن يستمر سعر XRP في الارتفاع نحو 0.2500 أو 0.2850 دولار في الأيام القادمة.

يتم تداول سعر Ripple بانحياز صعودي فوق مستوى المقاومة 0.2300 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

اختبر السعر مستوى المقاومة 0.2350 دولار ولا يزال مدعومًا عند الانخفاضات.

يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 0.2305 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

من المرجح أن يرتفع الزوج نحو مستويات المقاومة 0.2450 و 0.2500 دولار على المدى القريب.

سعر الريبل XRP يشير الى المزيد من الجوانب الايجابية

في الآونة الأخيرة ، كانت هناك زيادة مطردة في البيتكوين والإيثيروم ، مما ساعد سعر الريبل XRP في التعافي فوق المقاومة 0.2250 دولار. تبع سعر XRP الماضي الصاعد اللائق وتجاوز مستوى المقاومة 0.2300 دولار.

علاوة على ذلك ، كان هناك إغلاق فوق مستوى المقاومة 0.2320 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. يتم تشكيل أعلى مستوى أسبوعي جديد بالقرب من 0.2359 دولار والسعر يصحح حاليًا هبوطيًا.

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لقد تم تداوله دون مستوى تصحيح فيب 23.6% من الموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.2259 دولار إلى 0.2359 دولار. يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 0.2310 دولار.

علاوة على ذلك ، هناك خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 0.2305 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD. يقترب دعم خط الاتجاه أيضًا من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% في الموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.2259 دولار إلى أعلى مستوى عند 0.2359 دولار.

وعلى الجانب العلوي ، فإن 0.2350 و 0.2360 دولار هما عقبات أولية أمام المضاربين على الارتفاع. إذا كان هناك اختراق واضح فوق 0.2360 دولار ، فمن المرجح أن يستمر السعر صعوديًا باتجاه مستوى المقاومة 0.2450 دولار.

تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستويات 0.2500 و 0.2550 دولار. إغلاق يومي ناجح فوق مستوى 0.2550 دولار قد يفتح المجال أمام حركة صعودية أكبر نحو حاجز 0.3 دولار في الأيام القادمة.

التصحيح يمكن أن يكون محدودة

إذا بدأ XRP في تصحيح هبوطي ، فقد تعمل منطقة 0.2300 دولار كدعم قوي. إذا كانت هناك المزيد من الخسائر ، فسيتم رؤية الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 0.2250 دولار.

كما ينتظر المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة بالقرب من مستوى 0.2240 دولار. وبالتالي ، من المرجح أن يجد الانخفاضات في اتجاه 0.2250 و 0.2240 دولار مصلحة للشراء قوية على المدى القريب.