إليكم سبب توجه البيتكوين نحو مستويات 10K دولار في الوقت القريب

اكتسبت عملة البيتكوين زخمًا صعوديًا فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 8800 دولار. نتيجة لذلك ، تجاوز السعر 9000 دولار ويبدو أن المضاربين على الارتفاع يستهدفون الآن اختبارًا بقيمة 9500 دولار.

سعر البيتكوين يرتفع ويتداول الآن بشكل جيد فوق 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يتحكم المضاربون على الارتفاع وهناك فرص كبيرة للتقدم نحو مستوى 9500 دولار.

هناك خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 8800 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

من المرجح أن يتسارع الزوج إلى مستوى 10000 دولار إذا تم مسح منطقة المقاومة البالغة 9500 دولار.

يتم إعداد سعر البيتكوين نحو 10000 دولار

يستهدف المضاربون على البيتكوين زيادة كبيرة بعد ارتفاع الأسعار فوق مستوى المقاومة البالغ 8500 دولار. ارتفع BTC حتى فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 8800 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة للانتقال أكثر إلى منطقة إيجابية.

في الجلسات الثلاث الماضية ، ارتفع السعر بحوالي 5% بعد ان انخفض اكثر من 10% بسبب ما يحدث في الصين وتجاوز حاجز نفسي قدره 9000 دولار. تم تشكيل أعلى مستوى أسبوعي جديد بالقرب من 9145 دولار والسعر يصحح حاليًا هبوطيًا.

Advertisements

إنه يتداول بالقرب من مستوى تصحيح فيب 23.6% للارتفاع الأخير من أدنى مستوى عند 8787 دولار إلى أعلى مستوى عند 9145 دولار. يقع الدعم الرئيسي الأول على الجانب السلبي بالقرب من مستوى 9000 دولار.

علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للارتفاع الأخير من المستوى المنخفض البالغ 8787 دولارًا إلى المستوى 9145 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 9000 دولار ليكون بمثابة دعم قوي. إذا كانت هناك خسائر إضافية ، فقد ينخفض ​​سعر عملة البيتكوين نحو منطقة الدعم التي تبلغ 8880 دولار.

الأهم من ذلك أن هناك خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 8880 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. إذا فشل السعر في البقاء فوق مستوى الدعم البالغ 8800 دولار ، فيمكنه إعادة النظر في منطقة الدعم الرئيسية البالغة 8500 دولار.

الأهداف الصعودية

على المدى القصير ، قد يصحح BTC انخفاضًا نحو مستويات الدعم 9000 و 8800 دولار. ومع ذلك ، يظل المضاربون على الارتفاع تحت السيطرة طالما أن السعر أعلى من 8500 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة.

وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من منطقة 9200 دولار. إذا ارتفعت عملة البيتكوين فوق مستوى المقاومة 9،200 ، فمن المرجح أن تحدد سرعة اختبار حاجز 9500 دولار. قد تتطلب أي مكاسب أخرى الدفع نحو 10000 دولار على المدى القريب.