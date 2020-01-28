أرامكو السعودية العملاقة للنفط تشتري منصة تداول بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 28 يناير 2020 03:51 مساءً - اشترت شركة النفط الحكومية السعودية، أرامكو السعودية، شركة فاكت لتجارة النفط القائمة على بلوكتشين، وفقًا لتقارير رويترز يوم ٢٨ يناير.

وقد قام فرع شركة أرامكو السعودية للطاقة، بشراء ٥ ملايين دولار من الأسهم الجديدة، وفقًا لبيان فاكت الصحفي. وسيتم استخدام الاستثمار لتطوير المنصة، مع التركيز على التوسع في السوق الآسيوية.

بالإضافة إلى الاستثمار، من المفترض أن تقوم شركة تجارة النفط التابعة لشركة أرامكو للتجارة باستخدام منصة فاكت. وتعمل المنصة حاليًا في أسواق بحر الشمال برنت و فورتيز وأوسيبيرك وإيكوفيسك وترول، حيث ترتفع نسبة حصتها في السوق. وستضيف أرامكو للتجارة أحجام التداول الخاصة بها إلى المنصة المستندة إلى بلوكتشين.

إمكانية تبسيط وتحديث تجارة النفط

تركز منصة فاكت على معالجة ما بعد التجارة لمعاملات الطاقة المادية. وهي توفر عملية سلسة من الدخول إلى التسوية من خلال القضاء على العمليات الورقية والممارسات المحاسبية اليدوية. وقال هانز ميدلتون، المدير الإدارري لـ SAEV أوروبا، "لقد أثبتت فاكت أن برنامجها لديه القدرة على رقمنة ما هو في الوقت الحالي عملية يدوية للغاية."

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ويضمن استخدام بلوكتشين "مصدرًا وحيدًا للحقيقة" لكل من المشترين والبائعين، والذي يتم تخزينه على دفتر السجلات الثابت والموزع، وفقًا لفاكت.

وقد أطلقت فاكت منصة التداول الخاصة بها في ديسمبر ٢٠١٨ مع وجود قيود أولية على أسواق بحر الشمال. وتم إنشاء الشركة في عام ٢٠١٧ من قبل مجموعة من رواد الصناعة التي شملت شيل وBP، والتي كانتا أيضًا أول مستخدمين للمنصة.

ومنذ ذلك الحين، استضافت المنصة المزيد من عمالقة الصناعة مثل شيفرون وتوتال وريلاينس إندستريز الهندية.

وقد قامت أرامكو السعودية - أكبر شركة نفط في العالم من حيث الإنتاج - باستثمارها سابقًا في شركات بلوكتشين من خلال شركة تابعة لها. ففي مايو ٢٠١٩، شاركت الشركة في جولة تمويل بقيمة ٦ ملايين دولار لشركة داتا غامبو كورب.