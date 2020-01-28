جيميني أوروبا تقوم بتعيين كبير مسؤولي امتثال للتوسع في أوروبا

تام شمس - الثلاثاء 28 يناير 2020 02:51 مساءً - عيّنت جيميني أوروبا - وهي شركة تابعة لبورصة جيميني للعملات المشفرة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي - مسؤولًا جديدًا رئيسيًا عن الامتثال وغسل الأموال.

وكجزء من توسع الشركة في السوق عبر الأطلسي، سيشرف المعين الجديد، بلير هاليداي، على برنامج الامتثال لشركة جيميني أوروبا في المنطقة.

وقد كشف بيان صحفي نُشر يوم ٢٨ يناير أن هاليداي سيكون مقره في لندن وسيقدم تقاريره مباشرةً إلى المدير الإداري لشركة جيميني في المملكة المتحدة وأوروبا، جوليان سوير، وهو المدير التنفيذي السابق لبنك ستيرلينغ.

مهنة في مكافحة الجرائم المالية

شغل هاليدي سابقًا منصب كبير مسؤولي الامتثال في شركة تمويل العملات المشفرة "سيركل" عبر أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث قام بإدارة برنامج الامتثال العالمي لمكافحة غسيل الأموال.

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وقبل هذا الدور، شغل منصب المدير التنفيذي للجريمة المالية والامتثال في شركة التكنولوجيا المالية "كاش فلو" في المملكة المتحدة، كما شغل منصب المدير المالي في بورصة نيويورك الدولية.

وقبل انتقاله إلى التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، عمل هاليداي في رويال بنك أوف سكوتلاند لمدة ١٤ عامًا في العديد من الأدوار التي ركزت على معالجة الجريمة المالية.

في المرحلة الأخيرة من التوسع في أوروبا والولايات المتحدة، واصل كاميرون وينكليفوس التأكيد على هذه الأجندة، حيث كتب في منشور بالمدونة في ديسمبر ٢٠١٩ ما يلي: