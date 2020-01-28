سعر بيتكوين يخترق المقاومة الرئيسية حيث يستهدف المتداولون ٩,٢ ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 28 يناير 2020 10:47 صباحاً - مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

يبدو أن المضاربين على صعود بيتكوين (BTC) وجدوا ريحًا ثانية سمحت لهم بدفع السعر فوق ٩٠٠٠ دولار إلى أعلى مستوى يومي عند ٩١٥٠ دولارًا. وحسبما نوقش في تحليل سابق، كان المضاربون على الصعود يقاتلون لإبقاء السعر أعلى من ٨٨٠٠ دولار طوال اليوم، وتم إيقاف محاولات متعددة للوصول إلى علامة ٩ آلاف دولار عند ٨٩٦٣ دولارًا و ٨٩٨٥ دولارًا.

الرسم البياني لبيتكوين مقابل الدولار على مدى ست ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

سيراقب المتداولون المشهد لمعرفة إذا ما كان بإمكان بيتكوين الحفاظ على ما يزيد عن ٩١١٨,٨٥ دولارًا من أجل قلب المنطقة التي تتراوح بين ٩١٠٠ دولار إلى ٩٢٠٠ دولار لدعمها ووضع أعلى مستوى يومي لها. وأكثر من ٩٢٠٠ دولار، سيتطلع المتداولون إلى ٩٥٠٠ دولار، و٩٦٠٠ دولار، و ٩٩٦٣ دولارًا، و١٠٥٣٨ دولارًا كهدف تالي لسعر بيتكوين.

ومنذ ٢٤ يناير، ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة ١١,٣١٪، مما يعني أن التراجع في نهاية المطاف قد يشهد إعادة النظر في السعر عند ٨٩٠٠ دولار و٨٧٠٠ دولار. وفي وقت كتابة المقالة، كان التقارب والاختلاف للمتوسط ​​المتحرك (MACD) على وشك العبور فوق خط الإشارة على الإطار الزمني اليومي، وقد تحول الرسم البياني تقريبًا من سلبي إلى إيجابي مع اقتراب الصفر.

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الرسم البياني اليومي لبيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

مؤشر القوة النسبية صعودي أيضًا مع قراءة ٦٦ ولكن المؤشر لم يشهد ذروة الشراء بعد مما يدل على أن المضاربين على الارتفاع قد يدفعون السعر للأعلى. وحسبما ذكرنا سابقًا، خلال ارتفاعات قوية، يمكن أن يستمر سعر بيتكوين في الارتفاع أعلى بغض النظر عن مؤشرات متعددة تومض قراءات التشبع في الشراء، لذا ننصح التجار بمراقبة حجم التداول عن كثب، ومذبذب تشايكن مونكي فلو وأيضًا أن يكون حذرًا إذا كان نموذج الشموع المزدوجة يتشكل هذا سيكون علامة مبكرة على انعكاس على المدى القصير.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

يبلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة الآن ٢٥٠,٣ مليار دولار، ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٦,١٪. كما عكس عدد من العملات البديلة مكاسب بيتكوين. حيث ارتفعت كاردانو (ADA) بنسبة ٨,٠٥٪، بينما حافظت بيتكوين إس في (BSV) على مكاسب بنسبة ٨,٥٤٪، وارتفعت لايتكوين (LTC) بنسبة ٧,٤٩٪.