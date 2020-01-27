بلوكتشين، وليس بيتكوين: حجم تداول بيتكوين على لوكال بيتكوينز في الصين يبلغ أدنى مستوى خلال عامين

تام شمس - الاثنين 27 يناير 2020 11:51 مساءً - استمرت أحجام تداول بيتكوين (BTC) في الصين في الانخفاض، حيث بلغت أدنى مستوى لها منذ عامين في بورصة لوكال بيتكوينزمن للتداول المباشر.

ووفقًا إحصائيات بيتكوين "كوين دانس"، فإن أحجام تداول بيتكوين في الصين قد انخفضت تدريجيًا من أواخر عام ٢٠١٩ إلى الوقت الحاضر، حيث وصلت إلى أدنى مستوى أسبوعي لها منذ أكثر من عامين.

فخلال الأسبوع المنتهي في ٢٥ يناير، تداولت الصين فقط حوالي ٤,٥ ملايين يوان (٦٤٨٠٠٠ دولار) على لوكال بيتكوينز، بانخفاض أكثر من ٩٠٪ من أعلى مستوى أسبوعي خلال العام لأكثر من ٤٥ مليون يوان (٦,٤ ملايين دولار).

وقد تم تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق لتداول بيتكوين الأسبوعي على لوكال بيتكوينز بالصين في يناير ٢٠١٨، وهو ما يمثل ١٦٨,٦ مليون يوان (٢٤,٣ مليون دولار).

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حجم لوكال بيتكوينز الأسبوعي لليوان الصيني. المصدر: كوين دانس

نهج بلوكتشين وليس بيتكوين للصين

يأتي حجم تداول بيتكوين الجديد في الصين بعد ثلاثة أشهر فقط من حث الرئيس شي جين بينج البلاد على تسريع سرعة اعتماد بلوكتشين في أواخر أكتوبر ٢٠١٩. ووفقًا لبيانات من كوين دانس، فإن أحجام تداول بيتكوين في الصين قد انخفضت أكثر بعد بيان الرئيس العام المؤيد لبلوكتشين، والذي يُزعم أنه يعزز نهج بلوكتشين وليس بيتكوين للصين.

حسبما ذُكر، أوضحت وسائل الإعلام الصينية التي تديرها الدولة أن موقف بكين الإيجابي من تكنولوجيا بلوكتشين لا ينبغي الخلط بينه وبين دعم العملات المشفرة مثل بيتكوين. ومع ذلك، ذكرت السلطات الصينية في أوائل نوفمبر أن تعدين بيتكوين لن يكون صناعة غير مرغوب فيها في البلاد.

وفي الوقت نفسه، يتقدم البنك المركزي الصيني، وهو بنك الصين الشعبي، بعملته الرقمية للبنك المركزي، وقد أنهى مؤخرًا اختباراته الأولى، حسبما ورد في منتصف يناير.