شركة مدفوعات ناشئة تجمع ٨٠ مليون دولار من مجموعة إس بي آي وفيزا إنفست وغيرهما

تام شمس - الاثنين 27 يناير 2020 11:51 مساءً - جمعت منصة المدفوعات عبر الحدود كارنسيكلاود مبلغ ٨٠ مليون دولار من التمويل من مجموعة إس بي آي وفيزا والمستثمرين الآخرين.

فوفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٢٧ يناير، حصلت كارنسيكلاود ومقرها لندن على ٨٠ مليون دولار من مجموعة إس بي آي وفيزا وإنترناشونال فاينانس كوربوريشن وبي إن بي باريبا وبنك سيام التجاري. وبعد الاستثمار، سينضم كولين أوستروفسكي، نائب الرئيس الأول وأمين صندوق شركة فيزا، إلى مجلس إدارة كارنسيكلاود.

من خلال حسابها الخاص، ستقوم الشركة الناشئة - التي توفر مدفوعات عبر الحدود مدمجة بين الشركات - بتخصيص الأموال التي تم جمعها لزيادة نموها وتوسيع محفظتها من طرق الدفع الناشئة وتطوير نظامها البيئي الشريك. كما تعتزم كارنسيكلاود أيضًا الاندماج مع منصات البرامج الرئيسية والبدء في دعم طرق الدفع البديلة مثل محافظ الهاتف المحمول والمدفوعات الفورية والبطاقات.

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اهتمام إس بي آي في مشاريع العملات المشفرة

قامت مجموعة إس بي آي - أحد المستثمرين الرئيسيين في كارنسيكلاود - بمتابعة الشراكات والمبادرات عبر مجال بلوكتشين والعملات المشفرة.

وفي أواخر ديسمبر عام ٢٠٢٠، تعاونت إس بي آي مع ثاني أكبر بورصة ألمانية شتوتغارت بورس لتشجيع اعتماد الأصول الرقمية. وعلى وجه التحديد، خططت إس بي آي لاستثمار مبلغ غير معلوم في شركتين فرعيتين تركزان على الأصول في مجموعة شتوتغارت بورس - Boerse Stuttgart Digital Exchange وBoerse Stuttgart Digital Ventures.

في نفس الشهر، كانت إس بي آي هولدينغز تدرس دفع توزيعات الأرباح للمساهمين في شكل توكنات ريبل، باتباع نفس الممارسة من قِبل شركة مورنينغ ستار التابعة لها. وستقوم إٍس بي آي بإطلاق البرنامج خلال السنة المالية المنتهية في مارس ٢٠٢٠، مع إعلان كيتاو أيضًا أنها مشتركة.