الملياردير المستثمر تيم دريبر: إذا كنت من جيل الألفية، فاشتري بيتكوين

تام شمس - الاثنين 27 يناير 2020 08:51 مساءً - أوصى المستثمر الملياردير تيم درابر جيل الألفية بشراء بيتكوين (BTC) خلال مقابلة مع فوكي بيزنس نشرت يوم ٢٢ يناير.

ووفقًا للتقرير، يعتقد دريبر أن بيتكوين لها أهمية خاصة بالنسبة إلى جيل الألفية الذين يتطلعون إلى تخصيص رأس مال كافٍ للتقاعد. وقد اقترح أن النظام المصرفي التقليدي أصبح متقادمًا:

"أنت تنظر إلى بيتكوين وتقول "مهلًا، هذا شيء عظيم لأنها ليست أولدزموبيل والدي. نظامنا المصرفي هو أولدزموبيل قديم."

عيوب النظام المصرفي

ألقى دريبر باللوم على التمويل التقليدي في وضع جيل الألفية في مئات الآلاف من الدولارات من الديون. وأوضح أنه "مع الرواتب الحالية، لا يمكنهم سدادها. إنه وقت صعب حقًا، وقد أصبحوا مستأجرين بدلًا من مشترين لأنهم مضطرون لذلك. كما أصر على أهمية "القدرة على التحرك بحرية ونقل رأس المال والسلع بحرية في جميع أنحاء العالم."

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بسبب هذه الأسباب، يوصي دريبر ببدء جيل الألفية في بناء "إمبراطوريته في النموذج الجديد" الذي لا يفرض رسومًا ولوائح ضخمة على المعاملات، على عكس الدولار. وأشار إلى أن مجرد وضع الأموال جانبًا مثل الأجيال الأكبر سنًا لن يجدي مع اقتصاد اليوم، وخلص قائلًا:

"أعتقد أنه إذا كنت تريد النجاح حقًا، يجب أن تلجأ إلى بيتكوين أو العملات المشفرة."

ويعتقد الكثيرون أن عملات بيتكوين هي الحل لنظام مالي شديد التضخم وقائم على الديون. لكي تتمكن بيتكوين من حل بعض هذه المشكلات، سيحتاج التجار إلى بدء تحديد الأسعار باستخدامها، بدلًا من عملتهم المحلية. والسبب هو أنه إذا تم تحديد الأسعار بالعملة المحلية، فإن التضخم سيظل يؤثر على أسعار السلع والخدمات.