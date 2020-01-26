رئيسة الوزراء الهندية تمنح جائزة منشئة تطبيق عملات مشفرة بينما تتداول المحكمة العليا بشأن الحظر

تام شمس - الأحد 26 يناير 2020 09:51 مساءً - منحت ناريندرا مودي، رئيسة وزراء الهند، رجل الأعمال الشاب هارشيتا أرورا، مطور تطبيق تتبع أسعار العملات المشفرة، وسط معركة مستمرة في بلدها الأصلي حول وضع العملات المشفرة.

ففي تغريدة يوم ٢٤ يناير، قالت مودي إن "شغف أرورا بالعلوم والتكنولوجيا ورفاه الإنسان واضح للعيان." وقد حصلت على جائزة شاكتي بورسكار ٢٠٢٠: جائزة تعترف بمساهمات الشباب في مجالات الخدمة الاجتماعية والابتكار والشجاعة الرياضة والفن والثقافة والمدرسة.

وُلدت أرورا في ٢ أكتوبر ٢٠٠١، و"ابتكرت تطبيقًا لحماية المستثمرين من المحتالين"، وفقًا لتغريدة مودي. وتطبيقها، كيبتو برايس تراكر، هو تطبيق لإدارة المحافظ وتتبع الأسعار.

عملت أيضًا على تطبيق "Food AI" الذي يحدد الغذاء في الصور، وتطبيق آخر يساعد علماء الأحياء على حساب الخلايا في الصور المجهرية - المسماة "CellCount".

الوضع المعقد للعملات المشفرة في الهند

تعتبر حقيقة أن رئيس الوزراء قد أصدر جائزة رسمية لشخص مشترك في عملية العملات المشفرة أمر مثير للاهتمام بشكل خاص بالنظر إلى شروط صناعة العملات المشفرة في البلاد.

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وحسبما ذكر كوينتيليغراف مؤخرًا، استمعت المحكمة العليا في الهند هذا الأسبوع إلى مزيد من جلسات الاستماع في القضية التاريخية ضد حظر بنك الاحتياطي الهندي على تعاملات البنوك مع الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة.

وقد رُفعت القضية إلى المحكمة العليا في البلاد من قبل جمعية الإنترنت والهواتف المحمولة في الهند بعد التماسات عامة وقيادة الصناعة ضد فرض بنك الاحتياطي الهندي لفرض حظر شامل على خدمات البنوك لشركات العملات المشفرة مرة أخرى في أبريل ٢٠١٨، والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو من ذلك العام.

علاوة على ذلك، قام بعض المشرعين في البرلمان الهندي بصياغة مشروع قانون يحظر العملات المشفرة في البلاد على الفور. وفي يوليو ٢٠١٩، تسربت نسخة من مشروع قانون بعنوان "حظر العملات المشفرة وتنظيم العملات الرقمية الرسمية" إلى الصحافة.

ويهدف مشروع القانون إلى حظر أي أصول رقمية غير حكومية وتعريف هذه الأصول على أنها "أي معلومات أو رمز أو رقم أو توكن لا يشكل جزءًا من أي عملة رقمية رسمية، يتم إنشاؤها من خلال وسائل العملات المشفرة أو غير ذلك، مع توفير تمثيل رقمي للقيمة."