محفظة واحدة تمتلك ٢٧٪ من عملات إيثر وراء العملة المستقرة لميكرداو

تام شمس - الأحد 26 يناير 2020 05:54 مساءً - من بين كل عملات إيثريوم (ETH) المغلقة في مراكز الدين المضمونة (CDPs) لنظام ميكرداو القديم، ٢٧٪ تنتمي إلى عنوان إيثريوم واحد. وقد شاركت شركة بيانات التكنولوجيا المالية الرقمية "أسيت داتا" هذه النتائج مع كوينتيليغراف يوم ٢٦ يناير.

يسمح توكن داي، الذي تم إنشاؤه بواسطة ميكرداو، للمستخدمين بالاقتراض أو إنشاء عملة مستقرة عن طريق وضع ممتلكاتهم المشفرة كضمان. ولم يتم دعم داي بالحسابات البنكية للعملات الاحتياطية ولكن تم إنشاؤه عن طريق وضع عملات إيثريوم في عقد ذكي لمركز دين مضمون.

وفي نوفمبر ٢٠١٩، وصل مؤشر عملة داي المستقرة إلى الحد الأقصى البالغ ١٠٠ مليون دولار للديون وقدمت داي متعددة الضمانات التي يمكن أن تدعمها أصول متعددة.

وأصبحت عملات داي القديمة بالضمان الواحد - داي الذي تم إنشاؤه فقط مع إيثريوم - المعروف باسم "ساي"، في حين يشار الآن إلى داي متعددة الضمانات الجديدة باسم "داي". وقد تم إعادة تسمية مراكز الدين المضمونة للأصول المختلفة باسم "خزائن"، أي يتم تخزين إيثريوم في خزينة إثير، بينما يتم تخزين بيزك أتنشن توكن (BAT) في خزينة BAT.

نمو النظام الإيكولوجي لميكرداو

وفقًا لبيانات الأصول الرقمية، تم إطلاق حوالي ١٥٥٠٠٠ مركز دين مضمون على الإصدار القديم من بروتوكول ميكر و٧٧٪ من العملات المحتجزة تحت ٠,٠٥ إيثريوم. وقد أوضح براندون أندرسون، رائد علوم البيانات في البيانات الرقمية للأصول، لكوينتيليغراف قائلًا:

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هناك عنوان واحد يحافظ على ٢٧٪ من القيمة في مراكز الدين المضمونة. وبالمثل، يحتوي نظام الخزائن الجديد على توزيع مماثل، حيث يحتفظ عنوان واحد بنسبة ١٥٪ من القيمة. وبينما تستمر ميكر في النمو، سنرى كيف تؤدي هذه التوزيعات وإذا ما كان هناك المزيد من التبني داخل الصناديق الأقل."

وأضاف أندرسون أن هذه العناوين ليست بالضرورة كيان واحد:

"من الممكن أن يكون واحد أو أكثر من هذه العناوين عبارة عن عقود ذكية تحتوي على إيثريوم كجزء من ميكرداو، ولا تمثل كيانًا واحدًا. وبدون قدر كبير من الأبحاث الإضافية، لا يمكننا الالتزام بتحديد هذه العناوين".

وخلص إلى أنه على الرغم من وجود جهات فاعلة كبيرة من المحتمل أن تتحكم في كمية غير متناسبة من عملات الإيثريوم المقفلة في النظام الإيكولوجي، فقد زاد إجمالي الأصول المقفلة بمرور الوقت و "هذه البروتوكولات مفتوحة بالفعل لأي شخص يريد المشاركة".

تم إنشاء أكثر من ٣٥٠٠ خزينة مع النظام الجديد، ومعظمها يحمل أكثر من ١ إيثريوم، وفقا لبيانات الأصول الرقمية.