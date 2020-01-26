شركات بلوكتشين العملات المشفرة تتعهد بمساعدة ضحايا فيروس كورونا

تام شمس - الأحد 26 يناير 2020 05:54 مساءً - تعهدت بعض شركات بلوكتشين والعملات المشفرة بمساعدة ضحايا فيروس كورونا في ووهان بالصين. حيث أعلنت بورصة العملات المشفرة باينانس التبرع بمبلغ ١٠ ملايين يوان صيني (١,٤٤ مليون دولار) لهذا الجهد.

وفي تغريدة يوم ٢٥ يناير، قال الرئيس التنفيذي لشركة باينانس "تشانغ بينغ زاو" إن البورصة قد تعهدت ولكنه لم يصدر أي إعلانات بعد أن أشار إليه أحد مستخدمي تويتر في مقال إخباري حول قبول تبرعات العملات المشفرة للقضية:

"بالنسبة لـ #ووهان، من غير الواقعي القيام بالعملات المشفرة لإنهاء المستفيدين. وقد تعهدت باينانس بمبلغ ١٠ ملايين يوان (١,٥ مليون دولار أمريكي) لمساعدة ضحايا فيروس كورونا. ونحن لم نصدر أي إعلانات. لكن فريق [مؤسسة باينانس تشاريتي] كان فريق مشغولًا في الأيام القليلة الماضية. وما زلت بحاجة إلى مساعدة لترتيب الخدمات اللوجستية محليًا".

ووفقًا لمنشور على ويتشات تم نشره يوم ٢٥ يناير بواسطة شركة كريبيتال لخدمات تسويق بلوكتشين، أطلقت الشركة أيضًا جهودًا للتبرع الخيري للحصول على الإمدادات الطبية لضحايا فيروس كورونا في ووهان.

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كما أعلنت الشركة أنها ستقوم بإنشاء نظام للتبرع قائم على أساس بلوكتشين والذي يسمح بمزيد من الشفافية والكفاءة. وتقبل الشركة تيثر (USDT) على سلسلة بلوكتشين إيثريوم.

كذلك تقوم الشركة أيضًا بتجنيد متطوعين لإدارة المجموعات، وشراء المواد وإدارة الفرز والنقل والإعلانات الإعلامية إلى جانب مصممي الغرافيك.

حسبما ذكر كوينتيليغراف، تراجعت بيتكوين بالأمس (BTC) بنسبة ٦٪ في السنة الصينية الجديدة بسبب عدم اليقين المحيط بانتشار فيروس كورونا. وفي ٢٦ يناير، ذكرت فوكس نيوز أن عدد القتلى الحالي للفيروس هو ٥٦.