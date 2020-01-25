بيتكوين "بحاجة إلى المزيد" من الترويج من أشخاص مثل بيتر شيف: الرئيس التنفيذي لشركة بينانس

تام شمس - السبت 25 يناير 2020 08:55 مساءً - يقول الرئيس التنفيذي لبورصة بينانس إن المتشكك حول بيتكوين (BTC) ومناصر الذهب بيتر شيف يعلن عن غير قصد عن فضائل العملة المشفرة على الاستثمارات الأخرى.

ففي تغريدة بتاريخ ٢٥ يناير، جادل تشانغ بينغ زاو (المعروف باسم "سي زي" في دوائر العملات المشفرة) بأن شيف كان فاشلًا في نشر عدم الثقة في بيتكوين بين متابعي وسائل التواصل الاجتماعي وخارجها.

سي زي: نحن بحاجة إلى المزيد من "الأصوات السلبية"

أعتقد أن بيتر يقوم بعمل رائع لتعزيز عملات بيتكوين. وربما لا يدرك أنه بالنظر إلى تفكيره غير المنطقي، فإن معظم الناس سوف يفعلون عكس ما يقول".

وخلص سي زي:

"نحن بحاجة إلى المزيد من هذه الأنواع من الأصوات "السلبية"."

وكان مدير صندوق التحوط في يورو باسيفيك كابيتال سيئ السمعة بالفعل بسبب مشاركاته التي تهاجم بيتكوين وتدعي أن الذهب كان متفوقًا.

لكن في الأسبوع الماضي، كان شيف يقوض بالفعل مدى مصداقيته بعد إلقاء اللوم على شركة المحفظة بلوكتشين "لفقدانه" مقتنياته من بيتكوين بقيمة ٠,٢١ بيتكوين (١٧٥٠ دولارًا) التي حصل عليها في شكل تبرعات في عام ٢٠١٩. وفي تلك الحالة، كان شيف ببساطة يخلط بين رمز الأمان الشخصي وبين كلمة المرور الخاصة به.

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ومع ذلك، استمر في الادعاء بأن مستثمري بيتكوين كانوا الطرف الجاهل الحقيقي لاختيار العملة المشفرة على المعدن الثمين.

وتقول التغريدة التي ألهمت سي زي "يقول مناصرو بيتكوين أنني لست مؤهلًا لتقديم المشورة بشأنها لأنني لا أعرف الفرق بين رمز الأمان الشخصي وكلمة المرور. أعلم الفرق الآن ونصيحتي لم تتغير".

وأضاف شيف:

"لكن لا يزال مناصرو بيتكوين هؤلاء لا يعرفون ... الفرق بين #بيتكوين و#الذهب."

تأثيرٌ عكسي

في غضون ذلك، ترددت تغريدات سي زي مع أدلة أخرى على سجل حافل لشيف والتي ظهرت كجزء من حدث محفظة بلوكتشين.

وتدور على تويتر حاليًا مجموعة مختارة من تقييمات العملاء ليورو باسيفيك كابيتال، والتي يدعي الكثير منها أن شيف فشل في الاستجابة لتحركات السوق وفقد أموالهم.

ويقرأ أحد التقييمات: "مجرد التمسك بالسندات أو إس وبي، أو إذا كان يجب أن يكون لديك أسهم دولية، فابحث عن تاجر أسهم دولي أكثر شهرة. فهذه الشركة خاسرة، باستثناء بيتر شيف والوسطاء الذين يعملون هناك".