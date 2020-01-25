المخاطر إلى العائد لبيتكوين "وحشٌ مختلف" مقارنةً بأمازون: محلل

تام شمس - السبت 25 يناير 2020 02:58 مساءً - يعد العائد إلى المخاطرة لبيتكوين (بيتكوين) بمثابة "وحش مختلف" مقارنة بسوق الأسهم المستوي اللطيفة لأمازون في فترة الألفينيات.

كان هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه أحد المحللين المشهورين في مجال العملات المشفرة ومنشئ نموذج سعر بيتكوين الدقيق الفريد.

بلان بي: أمازون "طبيعي" مقارنة ببيتكوين

عند تحميل مخطط بياني يوضح نسبة العائد إلى المخاطرة لبيتكوين مقابل أسهم أمازون والسندات الأمريكية والذهب ومؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ في ٢٤ يناير، أظهر بلان بي أن عملة بيتكوين تتصرف بشكل مختلف تمامًا كاستثمار.

إن خسائر أمازون الكبيرة في عام ٢٠٠٠، إلى جانب الانتعاش المهيب لها منذ ذلك الحين لا يزال يجعلها أقل بكثير من نسبة العائد إلى المخاطرة لبيتكوين.

ويلخص بلان بي، "إن بيتكوين... وحش مختلف!"، ووصف موقف أمازون على الرسم البياني بأنه "أقرب بكثير من المعتاد".

وقد بدا أن سعر سهم أمازون يتخلص من الكشف عن تورط جيف بيزوس المزعوم للمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من ذلك، انخفض كل من سهم أمازون وبيتكوين على مدار الأيام السبعة الماضية، مع احتمال رد الأخير على عدم اليقين الناجم عن الصين.

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عائد المخاطرة إلى العائد لبيتكوين مقابل الاستثمارات الرئيسية. المصدر: بلان بي، تويتر

رهان رابح متقلب

يأتي التباين المثير للإعجاب بعد أيام من إبلاغ كوينتيليغراف بعوائد بيتكوين المعدلة حسب المخاطر التي تفوقت على كل عرض استثماري كبير يستند إلى استثمار مدته أربع سنوات.

بعد ذلك، بدا أن بلان بي يشير إلى أن فترات الأربع سنوات - وهي الفترة بين كل تخفيض في عرض بيتكوين الجديد - يمكن أن تستمر في تعزيز الأداء.

علاوة على ذلك، أضاف نيك تشابو، المشرف على المعلومات، أن مدى حساسية الأدوات التقليدية للرد على تدخل الحكومة والبنك المركزي في أسواق العملات يعني أن بيتكوين كان مناسبًا طبيعيًا للمستثمرين على المدى الطويل، أو لفترة زمنية منخفضة.

نموذج سعر بلان بي، المخزون للتدفق، يسمى بشكل صحيح الكثير من سلوك بيتكوين التاريخي ويستمر في توقع مستوى ١٠٠٠٠٠ دولار لبيتكوين مقابل الدولار في عام ٢٠٢١.

وعند المستويات الحالية، تستمر الأسواق في الالتزام بالسهم مقابل التدفق، عند تداول ٨٣٠٠ دولار أقل بقليل من النطاق المقترح. وقبل التنصيف التالي في شهر مايو، كان في الواقع، هو ٨٣٠٠ دولار متوسط ​​السعر الذي يقول النموذج إن عملة بيتكوين ستتداول به قبل أن ترتفع بشكل ملحوظ.