"لا يوجد شيء مميز" - بيتكوين تنخفض ٦٪ بسبب فيروس كورونا والسنة الصينية الجديدة

تام شمس - السبت 25 يناير 2020 02:58 مساءً - انخفضت بيتكوين (BTC) بنسبة ٦٪ خلال الأسبوع، ويرجع ذلك أساسًا إلى السنة الصينية الجديدة وعدم اليقين بشأن فيروس كورونا، حسبما يقترح المعلقون.

وعند تحليل بيانات أسعار بيتكوين إلى جانب أداء الأسهم الصينية يوم ٢٤ يناير، قال "لايت"، أحد مصادر وسائل التواصل الاجتماعي، إن التراجع في الأداء امتد إلى العملات المشفرة.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

ارتباط الأسهم يظهر "المرحلة العالمية" لبيتكوين

على مدار الأيام القليلة الماضية، تشير إلى أن بيتكوين ارتبطت في الواقع بالأسهم على نطاق واسع. ويذكرنا هذا السلوك بما يعتبره الكثيرون رد فعل على حدث عالمي آخر - أزمة إيران - في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلق لايت قائلًا إن "المخاطر التي تحركها الصين والإصابة بفيروس كورونا تغطي الأسهم الصينية... وبيتكوين. ترتبط إيران، والآن الأسهم الصينية".

ويلخص التحليل:

"إذا كان هناك أي بيان بهذا المعنى، فقد وصلت بيتكوين الآن إلى المسرح العالمي."

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بيتكوين مقابل الأسهم الصينية. المصدر: لايت/ تويتر

يعود ضغط السنة الصينية الجديدة

يستمر فيروس كورونا في الانتشار خارج الصين، على الرغم من محاولات السلطات لاحتوائه عن طريق فرض حظر السفر وتعزيز توفير الرعاية الصحية.

وقد فقد زوج بيتكوين مقابل الدولار ما يزيد قليلًا عن ٦٪ في الأيام السبعة الماضية، وفي وقت كتابة المقالة يتم تداولها بمبلغ ٨٣٠٠ دولار. ويظهر "عامل" الفيروس في وقت حساس تاريخيًا، حيث تكشف البيانات أن السنة الصينية الجديدة عادة ما تخلق ضغط بيع من أجل بيتكوين.

وتُظهر الأرقام المتداولة على تويتر التي جمعت من قبل التاجر والمحلل أليكس كروغر، أنه غالبًا ما تكون عوائد بيتكوين سلبية في الفترة التي تسبق الاحتفالات.

ففي عام ٢٠١٩، بلغ متوسط ​​الخسائر حوالي -٠,٢٪ للأسبوع السابق، ولكن بدا كروغر نفسه غير متأثر بالنتائج.

حيث لخص أنه "لا يوجد شيء خاص" في ٢٢ يناير.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فقد احتج النقاد ضد نظرية أن حركة سعر بيتكوين تتأثر مباشرة بالأحداث الجيوسياسية أو غيرها من الأحداث العالمية.

ومع ذلك، تميل القضايا التي تنطوي على الصين إلى التأثير على السوق بشكل واضح، على خلفية الحظر الشامل على تداول العملات المشفرة الذي فرضته بكين في عام ٢٠١٧. ولا تزال البلاد تمثل غالبية نشاط تعدين بيتكوين.