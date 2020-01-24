منصة السفر ترافالا توسع خيارات الدفع مع نيم

تام شمس - الجمعة 24 يناير 2020 09:51 مساءً - قامت ترافالا، وهي خدمة تتيح لمستخدميها بالدفع مقابل الإقامة في الفنادق بالعملات الرقمية، بتوسيع خيارات الدفع المشفرة عن طريق إضافة دعم توكنات نيم (XEM).

وقد أعلنت مؤسسة نيم و ترافالا.كوم عن دمج نيم مع منصة شركة السفر، وفقًا لمنشور مدونة نشرته ترافالا يوم ٢٢ يناير. وعلى هذا النحو، انضمت نيم إلى أكثر من ٢٠ عملة رقمية أخرى تدعمها منصة ترافالا، بما في ذلك بيتكوين (BTC) ) وإيثريوم (ETH)، وترون (TRX)، والعملة المستقرة تيثر (USDT)، والتوكن الذي يركز على الخصوصية مونيرو (XMR) وغيرها.

زيادة في الإيرادات

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان شركة ترافالا أنها بدأت في قبول تيثر كطريقة دفع صالحة في عقاراتها المرتبطة البالغة مليوني وحدة.

وفي نوفمبر ٢٠١٩، دخلت ترافالا شراكة مع Booking.com، مما سمح للمستخدمين بحجز ٩٠٠٠٠ وجهة مختلفة باستخدام العملات المشفرة. وقد علق مات لوتشينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ترافالا في ذلك الوقت قائلًا:

"تتيح هذه الشراكة لمستخدمينا الوصول إلى قوائم أماكن الإقامة الخاصة بـ Booking.com، وكذلك القوائم من العديد من موردي السفر الرئيسيين الآخرين، وهي حالة استخدام رائعة لتوكن AVA الخاص بنا وخطوة كبيرة أخرى نحو اعتماد العملات المشفرة الشامل."

بعد الشراكة، شهدت ترافالا ارتفاع إيراداتها لشهر ديسمبر بأكثر من ٣٣,٥٪ على أساس شهري. وتم دفع أكثر من ٩٪ من حجوزات ديسمبر بالتوكن الخاص بترافالا، AVA. علاوة على ذلك، تم دفع ٢٨ ٪ منهم في بيتكوين، و ٨٪ في بيتكوين كاش (BCH)، ٣٧ ٪ مع بطاقة الائتمان وباي بال، في حين تم الباقي مع أصول عملات مشفرة أخرى.

أخبرت ترافالا كوينتيليغراف أن العملة الرقمية الأكثر استخدامًا على المنصة هي بيتكوين حتى الآن، وأن نسبة العملاء الذين يدفعون بالعملات المشفرة قد تجاوزت ٦٠٪.

Advertisements

التحديات والفوائد

مع التوضيح بمزيد من التفصيل حول التحديات التي واجهتها ترافالا بعد أن بدأت قبول العملات المشفرة كخيار للدفع، علقت الشركة:

"نظرًا لطبيعة مجال الفنادق فإن الأسعار يمكن أن تتغير بسرعة لذا يكون لدينا نافذة زمنية صغيرة لتلقي المدفوعات ومعالجة الحجوزات. وقد حللنا ذلك عن طريق معالجة الحجوزات على تأكيد الحالة بدلًا من انتظار التأكيدات الكاملة. وهذا مهم بشكل خاص عند قبول مدفوعات بيتكوين."

كما حددت ترافالا الحجوزات القابلة للاسترداد مع مدفوعات العملات المشفرة باعتبارها واحدة من التحديات، بسبب التقلبات. وعلى هذا النحو، قررت الشركة استرداد المبالغ المدفوعة للحجوزات القابلة للاسترداد المصنوعة من العملات المشفرة في العملات المستقرة.

وفي الوقت نفسه، شهدت ترافالا ظاهريًا إجراء حجوزات أعلى من متوسط الصناعة بكثير باستخدام العملات الرقمية. حيث قالت ترافالا إنه "من المنعش أن نعرف أنه في كل مرة نتخذ فيها حجزًا بمدفوعات العملات المشفرة، نتجنب جميع المشكلات المعتادة في طرق الدفع التقليدية مثل المدفوعات الاحتيالية والنزاعات السيئة للممثلين".

العملات المشفرة في السياحة

إن انتشار العملات المشفرة في مجال السفر لا يقتصر على الفنادق وحدها. في ديسمبر الماضي، كشفت الأخبار أن تايلاند كانت ستطبق بلوكتشين على التأشيرة الإلكترونية عند الوصول (eVOA). وتهدف المبادرة إلى تسريع وحماية عملية طلب التأشيرة الرقمية وستتاح قريبًا لخمسة ملايين زائر من ٢٠ دولة.

كما قامت شركة ألترنيتيف إيرلاينز، وهي شركة سفريات مقرها في المملكة المتحدة، بشراكة مع يوترست لخدمة العملات المشفرة لتسهيل المدفوعات باستخدام العملات المشفرة. واعتبارًا من نوفمبر الماضي، خططت الشركتان لتزويد العملاء بالقدرة على حجز الرحلات الجوية أثناء الدفع باستخدام عملات مشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم وداش وديجي بايت (DGB) وتوكن يوترست الأصلي UTK.