إيلون مسك يكشف عن رأيه الحقيقي في بيتكوين والعملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 24 يناير 2020 09:51 مساءً - بعد سلسلة طويلة ومشفرة من التغريدات على بيتكوين (BTC)، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس وتسلا إيلون مسك موقفه بشأن العملات المشفرة يوم ٢٠ يناير. ومع الإشارة إلى أنه "ليس مؤيدًا ولا معارضًا لبيتكوين"، ركز مسك على استخدامها للمعاملات غير القانونية.

وقد قام الملياردير مؤخرًا تحت دائرة الضوء بعد العديد من التغريدات القصيرة والمشفرة المتعلقة بالعملات المشفرة. ففي ١٠ يناير نشر تغريدة تقول "بيتكوين هي *ليست* كلمة الأمان الخاصة بي."

ويتبع ذلك تغريدة مشفرة بالمثل من أبريل ٢٠١٩، يقول فيها إن "العملات المشفرة هي كلمة الأمان الخاصة بي."

ولكن على الرغم من اعتبارهم عمومًا نكاتًا، خاصة في ضوء التغريدات السابقة حيث تعهد بتخصيص "تسلا بقيمة ٤٢٠ دولارًا"، إلا أن تاريخ مسك القديم مرتبط بعمق بقطاع التكنولوجيا المالية.

ففي عام ١٩٩٩، أسس إيلون مسك X.com، وهو بنك عبر الإنترنت أصبح من خلال عمليات الدمج اللاحقة باي بال. وقد ذكر الشركة في البودكاست، مشيرًا إلى أنه:

"إذا كانت باي بال قد نفذت الخطة التي كنت أرغب في تنفيذها، فأعتقد أنها ستكون الشركة الأكثر قيمة في العالم."

بعد ذلك سأل القائمون بإجراء المقابلة عن رأي مسك في عملات بيتكوين والعملات المشفرة، بالنظر إلى تشابهها الروحي مع X.com. وأجاب مسك أنه "ليس مؤيدًا ولا معارضًا لبيتكوين".

وبينما كان يشير إلى تقرير ساتوشي الرسمي بأنه "ذكي جدًا"، استهل بقوله إن موقفه من العملات المشفرة "يُغضب مناصري العملات المشفرة". وتابع قائلًا:

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"هناك معاملات ليست ضمن حدود القانون - ومن الواضح أن هناك العديد من القوانين في بلدان مختلفة - وعادة ما يتم استخدام النقد لهذه المعاملات. ولكن لكي تحدث المعاملات غير القانونية، يجب أيضًا استخدام النقد للمعاملات القانونية. أنت بحاجة إلى جسر غير قانوني إلى قانوني. وهنا يأتي دور العملات المشفرة."

كما أشار مسك إلى أنه من الصعب استخدام النقود على نحو متزايد، لكن أي بديل يجب أن يكون قابلًا للاستخدام لأغراض قانونية وغير قانونية، حيث "لا يعد ذلك أمرًا مختلفًا".

وعلى الرغم من أنه قد لا يُباع بالكامل على العملات المشفرة، إلا أن مسك يرى غرضًا واضحًا لها:

"يجب أن يكون لديك جسر قانوني إلى غير قانوني. لذا فأنا أرى أن العملات المشفرة تُعد بديلًا للنقد. لكني لا أرى أن العملات المشفرة هي قاعدة البيانات الأساسية [للمعاملات]."

وعلى الرغم من الدلالة السلبية من الاستخدام لأغراض غير قانونية، أكد أنه لا "يصدر أحكامًا على العملات المشفرة". حيث يرى المسك أن الحكومات تتغلب على جوانب معينة:

"أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء غير القانونية التي يجب ألا تكون غير قانونية. وأعتقد أنه في بعض الأحيان يكون للحكومات الكثير من القوانين المتعلقة بالمهام التي يجب أن تكون لديها، ويجب ألا يكون لديها الكثير من الأشياء غير القانونية".

وفي حين أنه ليس مناصرًا تمامًا، فإن مسك ليس عكس العملات المشفرة تمامًا. وفي جزء سابق من المقابلة، قال إن "البنوك في ورطة" - على الرغم من أنه أشار في المقام الأول إلى منافسين مثل سترايب.