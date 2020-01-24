المنتدى الاقتصادي العالمي يكشف النقاب عن اتحاد حوكمة عالمي للعملات الرقمية

تام شمس - الجمعة 24 يناير 2020 08:53 مساءً - أنشأ المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ما يدعي أنه أول اتحاد عالمي على الإطلاق مكرس لتصميم إطار للحوكمة عبر الوطنية للعملات الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة.

وقد كشف بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٢٤ يناير أن الاتحاد العالمي المنشأ حديثًا لحوكمة العملة الرقمية سيركز على تطوير نهج سياسة قابلة للتشغيل المتبادل وشفافة وشاملة لتنظيم مجال العملات الرقمية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة.

معالجة الانقسام

يقول المنتدى الاقتصادي العالمي إن الدافع وراء إنشاء الائتلاف هو إدراك أن الحوكمة العالمية المصممة جيدًا تظل هي المفتاح لتحقيق وعد العملات الرقمية الذي نال الكثير من الإشادة لتعزيز الإدماج المالي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية ليشمل الأشخاص المحرومين من الخدمات المصرفية على مستوى العالم.

وسيضم التحالف مؤسسات دولية ومؤسسات مالية تقليدية وممثلي الحكومات والخبراء التقنيين والأكاديميين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي.

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في إشارة إلى حالة الانقسام الحالية لتنظيم العملات الرقمية العالمي، يقول المنتدى الاقتصادي العالمي إنه سيركز على بناء الثقة وتشجيع التفكير الابتكاري في السياسات التنظيمية التي يمكن أن تدعم الجهات الفاعلة العامة والخاصة في مجال العملات الرقمية العالمي.

وقد أيدت مجموعة من الشخصيات البارزة هذه المبادرة، بما في ذلك محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني" ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي والرئيس التنفيذي "كلاوس شواب" والوزير الأول ورئيس سلطة النقد في سنغافورة، ثيرمان شانموغاراتنام، والمسؤولين ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مصر والبحرين.

وقد دعم أعضاء مجال العملات المشفرة، جوي لوبين من كونسنسيس وديفيد ماركوس من كاليبرا وإليزابيث روزيلو، أيضًا تعهدهم لتحالف المنتدى الاقتصادي العالمي، وقالت الأخيرة إنها تأمل في أن الخبرة المشتركة ستساعد في تمهيد الطريق لـ "توصيات سياسة عالمية حقيقية".