الجهة المنظمة لسوق الأوراق المالية بالهند تراهن على بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 24 يناير 2020 02:54 صباحاً - يراهن أجاي تياغي، رئيس مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI)، على تقنية بلوكتشين ويحث على استكشاف أفضل استخدام ممكن لها في أسواق الأوراق المالية.

ومجلس الأوراق المالية والبورصات هي الجهة المنظمة لسوق الأوراق المالية ي الهند. وفي ٢٣ يناير، أثناء حديثه في مؤتمر بحثي حول "تغيير المشهد في سوق الأوراق المالية" الذي نظمه المعهد الوطني لأسواق الأوراق المالية، في باتالغانج، قال تياغي إن تطبيقات بلوكشين والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لديها القدرة على إحداث نقلة نوعية في المشهد أسواق الأوراق المالية.

"يمكن استخدام بلوكتشين في المقاصة والتسوية وحفظ السجلات نظرًا لفوائدها في الاحتفاظ بسجلات في دفتر السجلات الموزع، بينما لا يزال مصدر الحقيقة واحدًا." Advertisements

وهو يعطي أمثلة على بعض مشاريع بلوكتشين الدولية ويطلب البحث في هذه المجالات.

"يتم تطوير الحلول المستندة إلى بلوكتشين من قبل بعض البورصات الأجنبية للتسوية ومن خلال البورصات المحلية لأغراض حفظ سجلات اعرف عميلك. وهناك حاجة للبحث النشط في هذه التقنيات لاستكشاف أفضل استخدام ممكن لها في أسواق الأوراق المالية."

كما أكد تياغي أيضًا على استخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وبلوكتشين لتبسيط سوق الأوراق المالية. حيث لعبت التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في تحويل أسواق رأس المال.