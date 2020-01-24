مجموعة أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تصف العملات المشفرة بأنها اختبار للأصول الرقمية للبنك المركزي

تام شمس - الجمعة 24 يناير 2020 02:54 صباحاً - أوضحت مجموعة أبحاث تكنولوجيا السجلات الموزعة والعملات المشفرة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي مبادرة العملات الرقمية، مؤخرًا أن العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) ستستخدم في نهاية المطاف بعض المفاهيم والتكنولوجيا المستخدمة حاليًا في مجال العملات المشفرة التجريبي.

حيث كتبت المجموعة أنه "يجب ألا تكون العملة الرقمية للبنك المركزي نسخة مباشرة من العملات المشفرة الحالية بنفس التصميم والميزات بالضبط ولكن هناك أشياء يمكننا أن نتعلمها من ظهورها - مثل فائدة البرمجة في المال وأهمية الحفاظ على خصوصية المستخدم"، وذلك في تقرير مطول يوم ٢٢ يناير.

ولادة من الضرورة

وبالإشارة إلى تقاطع التكنولوجيا والتمويل، لاحظت مجموعة MIT أن ابتكار تحويل القيمة الرقمية قد تخلف عن رغبة العالم السريعة النمو في حلول الدفع المحوسبة، حسبما يظهر جزئيًا في قطاع التجارة الإلكترونية.

وقد كتبت المجموعة أن مجال العملات المشفرة جاء إلى حيز الوجود بسبب هذه الضرورة، والذي احتوى على تجربة كبيرة وأخطاء حتى الآن في تاريخها، مما تسبب في إعادة تقييم السلطات لحالة المال الحالية.

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اختيار الجوانب

أوضحت مجموعة MIT أنه في مجال العملات المشفرة، يسمح جزء كبير من النظام البيئي بمساهمات من أي شخص تقريبًا، مما يجعله نظامًا مفتوحًا للتنمية والموازنة إلى حد ما، مع إشعال مستويات المنافسة في السوق أيضًا.

حيث كتبت المجموعة أنه "يجب النظر إلى النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة كمختبر حيث يخترع المطورون تقنيات مختلفة وسياسات نقدية واستراتيجيات حوكمة وأنظمة المكافآت التي تتنافس"، مضيفة:

"لا يزال الفضاء في مراحله الأولى، ولكن لا يخطئ أحد - الأفكار الناجحة من هذا المجال سوف تجد طريقها في نهاية المطاف إلى عالم أكثر تحفظًا من المدفوعات الرقمية الورقية".

كما يسرد التقرير العديد من الدروس المستفادة الرئيسية من مجال العملات المشفرة والسجلات الموزعة حتى الآن، بما في ذلك بروتوكولات إجماع بلوكتشين اللامركزية، و"معاملات سلسلة متسلسلة ذرية كمثال على الأموال القابلة للبرمجة"، وأساليب الخصوصية المستندة إلى بلوكتشين.