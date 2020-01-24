آمون تُطلق منتج بيتكوين متداول في البورصة على المكشوف على بورصة SIX السويسرية الرائدة

تام شمس - الجمعة 24 يناير 2020 02:54 صباحاً - أطلقت شركة تمويل العملات المشفرة السويسرية آمون منتج متداول في البورصة (ETP) يمنح المستثمرين تعرضًا عكسيًا لعملة بيتكوين (BTC)، والتي تسمى ٢١شيرز شورت بيتكوين (SBTC).

وحسبما ذكر كوينتيليغراف اليابان في وقت سابق اليوم، أطلقت آمون المشتق المعني يوم ٢٢ يناير في بورصة Six السويسرية الرائدة. وفيما يلي وصف المنتج على الموقع الرسمي للشركة:

"يسعى منتج بيتكوين المتداول في البورصة على المكشوف (رمز السهم: SBTC) إلى توفير عائد بنسبة -١x لأداء بيتكوين ليوم واحد. ويحصل هذا المنتج على تعرض قصير من خلال اقتراض بيتكوين وبيعها في وقت واحد على منصة تنفيذ".

ووفقًا لموقعها الرسمي على الإنترنت، فقد شهدت بورصة Six السويسرية" ١,٩٤ مليار فرنك سويسري (٢ مليار دولار) في الإيرادات التشغيلية في ٢٠١٨، و٢,٨٨ مليار فرنك سويسري (٢,٩٧ مليار دولار) من الأرباح الصافية في عام ٢٠١٨ ولديها ٢٥٩٤ موظفًا. وتدعي البورصة أيضًا أن لديها حصة سوقية تبلغ ٧٠,٨٪ من التداول في مؤشر ليدر السويسري. كما تمتلك البورصة أيضًا ٣٢,٤ مليون الأدوات المالية في قاعدة البيانات الخاصة به.

أول منتج بيتكوين معكوس متداول في البورصة ومنظم في سويسرا

في بيان صحفي تم الإعلان فيه عن المنتج الجديد الذي تم نشره في وقت سابق اليوم، أوضح هاني رشوان، الرئيس التنفيذي لشركة آمون، أن إطلاق هذا المنتج المتداول في البورصة يعد إضافة مهمة إلى مشتقاتها. حيث ادعى:

"لقد عملنا بجد لنكون في وضع يسمح لنا بإطلاق أول منتج بيتكوين معكوس متداول في البورصة في مكان تداول منظم هنا في سويسرا. وتقدم آمون مجموعة حالية من المنتجات الاستثمارية الطويلة لمجموعة متنوعة من أصول العملات المشفرة، ولكن اللغز المفقود كان تقديم منتج للاستفادة من تحركات الأسعار السلبية." Advertisements

المنتج الأخير في سلسلة طويلة

يعتبر المنتج المتداول في البورصة واحدة من سلسلة طويلة من المشتقات المالية المضمونة والمحمية بالكامل والتي تستند إلى العملات المشفرة والتي أطلقتها آمون. ففي وقت سابق، أطلقت الشركة أيضًا منتج متداول في البورصة قائم على مؤشر مجموعة من العملات المشفرة، ومنتجات آمون بيتكوين و آمون إيثريوم وآمون ريبل و آمون بيتكوين كاش وآمون باينانس و آمون تيزوس و آمون بيتكوين سويس و آمون بيتوايز١٠ و آمون سيغنوم المتداولة في البورصة.

وقد أخبر متحدث باسم آمون كوينتيليغراف أنه - بناءً على نجاح SBTC - قد تطلق الشركة المزيد من المنتجات المتداولة في البورصة قصيرة الأجل إلى جانب منتجات أخرى مثل المشتقات المالية. كما صرح الرئيس التنفيذي للشركة هاني رشوان لكوينتيليغراف بأن منتجات آمون منظمة وتزعم أنها سهلة الاستخدام. بعد ذلك، شارك أيضًا وجهة نظره حول المنتجات الحالية التي تفتقر إلى مشهد مشتقات العملات المشفرة:

"تتحول العملات المشفرة إلى فئة أصول، والطلب على المشتقات المالية مثل الرافعة المالية والعكوس ضخم للغاية وينمو بسرعة. ومع ذلك، فإن المنتجات الموجودة اليوم في شكل خيارات/عقود آجلة مبنية في الغالب من مناطق جغرافية غير منظمة تبدد المستثمرين المؤسساتيين أو معقدة للغاية وتتطلب الكثير من الإدارة المعقدة للغاية لمستثمري التجزئة."

في ديسمبر ٢٠١٩، حصلت آمون أيضًا على موافقة لتقديم منتجاتها إلى عملاء التجزئة في الاتحاد الأوروبي، مما فتح الوصول بشكل فعال إلى التعرض للعملات المشفرة لمجموعة سكانية أوسع.

وتقوم العديد من الشركات بإطلاق مشتقات العملات المشفرة حيث يظهر المستثمرون طلبًا متزايدًا على هذه المنتجات.

في أوائل ديسمبر، ارتفعت الفائدة المستقبلة على بيتكوين على منصة الأصول الرقمية امت إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت بورصة مشتقات العملات المشفرة FTX بيتكوين وتفيد التقارير أنها بلغت مليون دولار بعد ساعتين من الإطلاق.