ديفيد ماركوس: مشكلة المحرومين من الخدمات المصرفية على مستوى العالم "غير مقبولة"

تام شمس - الخميس 23 يناير 2020 11:49 مساءً - في نقاش بالمنتدى الاقتصادي العالمي حول العملات الرقمية، شملت موضوعات المحادثة العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs). حيث أكد ديفيد ماركوس من كاليبرا أنه بغض النظر عن طبيعة العملة الرقمية، فإن هذه المناقشات هي مفتاح الابتكار للمدفوعات عبر الحدود وحل مسألة المحرومين من الخدمات المصرفية.

العملات الرقمية للبنوك المركزية للوصول إلى المستهلكين

كشف بنوا كوري، رئيس مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، أن ما يصل إلى ٨٠ في المئة من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مهتمة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، وخاصة في مجموعة متنوعة من خدمات التجزئة.

وقد شرح ماركوس الفرق بين العملات الرقمية للبنوك المركزية "بالتجزئة" و "بالجملة" قائلًا:

"يمكن للبنوك المركزية أن توزع العملات الرقمية للبنوك المركزية بطريقتين ممكنتين. إحداها هي العملات الرقمية بالجملة، وذلك من خلال البنوك الحالية والنظام المصرفي، أو البيع بالتجزئة مباشرة للمستهلكين."

ومع ذلك، جادل ماركوس بأن العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة لا معنى له في سياق النظام البيئي الحالي، حيث أن المواطنين سيكونون خطوة إضافية تمت إزالتها وأن البنوك المركزية نفسها لن تستفيد من هذا التغيير. حيث أوضح:

"السؤال الكبير هو، إذا كنت تستهدف فعلًا التوزيع بالجملة للبنوك، فما المشكلة التي تحلها؟ ربما يكون لديك بعض المكاسب في الكفاءة، ولكن البنوك تمتلك الفرصة حاليًا. فبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، يعملون بصورة نشطة للغاية." Advertisements

كما أثار مخاوف إضافية حول إذا ما كانت البنوك مجهزة تقنيًا للتعامل مع العملات الرقمية للبيع بالتجزئة، والقضايا التي ستقدمها لبنوك التجزئة. واختتم كلامه بالإشارة إلى أن هناك "نماذج مختلطة مثيرة للاهتمام" يمكن أن يحل تطويرها بعض المشكلات الرئيسية الموضحة.

مدفوعات فعالة عبر الحدود

بصفته مؤيدًا لعملة عالمية لا تدعمها ولايات محددة، تابع ماركوس توضيح الهدف النهائي للعملات الرقمية:

"عندما بدأنا هذه الرحلة قبل ستة أشهر تقريبًا، لم تكن الفكرة برمتها تدور حول طريقة معينة للقيام بالأشياء، بل كانت أكثر من ذلك حول [التعاون] و [محاولة] معرفة كيف يمكننا حل مشكلة غير مقبولة - ١,٧ مليار شخص حاليًا محرومون من الخدمات المصرفية، ومليار شخص آخرون يعانون من نقص الخدمات".

وقد أشار إلى التقدم المحرز في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تم استبدال المكالمات الدولية باهظة الثمن من خلال تطبيقات الاتصالات القائمة على الإنترنت. ثم تابع ماركوس: