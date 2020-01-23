بلوكفيست تُنقذ من الحكم الافتراضي في قضية الاحتيال

تام شمس - الخميس 23 يناير 2020 05:53 مساءً - حصلت بلوكفيست، التي تتورط حاليًا في دعوى قضائية خطيرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، على فوز صغير في قضية مماثلة رفعها زوجان مسنان. ومع ذلك، يشير ملف محكمة بتاريخ ٢١ يناير إلى أن الإيداع في المحكمة يستند إلى نقطة فنية قانونية.

وقد تم رفع القضية المرفوعة ضد بلوكفيست بواسطة تومي وكريستين غاريسون، اللذين زعما أن المشروع انتهك قوانين ولوائح الأوراق المالية، وانخرطا في سلوك تجاري غير قانوني وإساءة معاملة كبار السن ماليًا.

وكان الزوجان قد رفعا الدعوى ضد مجموعة روزغولد إنفستمنت وماستر إنفستمنت غروب، وهي الشركات وراء المشروع. كما أشارا إلى ريجينالد بودي رينغولد، الثالث، المعروف أيضًا باسم رسول عبد الرحيم، كمتهم.

وقد قدم رينغولد ردًا عن نفسه، في حين أن الشركات فشلت في الرد على الدعوى وتم تحميلها مسؤولية التقصير في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩، بسبب عدم وجود معارضة.

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وفي ٢١ يناير، ألغت المحكمة الحكم الافتراضي.

رينغولد لا يزال في ورطة

كشفت ملفات المحكمة أن الأساس المنطقي للتراجع هو حقيقة أن الكيانات الثلاثة جميعها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا. فرينغولد هو المؤسس والمدير الإداري لكلا الشركتين، لكنه لم يكن جزءًا من الحكم الافتراضي. وقد تظل بلوكفيست في مشكلة إذا لم تدافع عن نفسها بنجاح.

وقد يكون هذا أمرًا صعبًا، حيث اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات المشروع مؤخرًا بتزوير الأدلة الرئيسية. وطلبت الهيئة إصدار حكم تقصير بسبب العقوبات، والتي لم تُمنح بعد. كلتا القضيتين تتهم بلوكفيست بانتهاك تنظيم الأوراق المالية، وهذا يعني أن الخسارة في قضية واحدة من المرجح أن يؤدي إلى نفسه في قضية أخرى.

وقد قامت بلوكفيست بإطلاق عرض عملات أولية بقيمة ٢,٥ مليون دولار قبل تقييدها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. وبينما اتخذت المحكمة موقفها في البداية، تم إعادة النظر في القرار لاحقًا.