انخفاض سعر إيثريوم يؤدي إلى تقليل تقييم أفضل ٥٠ شركة في كريبتو فالي بنسبة ٤٠٪

تام شمس - الخميس 23 يناير 2020 03:52 مساءً - انخفض التقييم المشترك لأكبر ٥٠ شركة مرتبطة ببلوكتشين في مقاطعة زوغ السويسرية - والمعروفة باسم "كريبتو فالي" داخل الصناعة - بمقدار النصف تقريبًا في عام ٢٠١٩.

زقد أصدرت شركة الاستثمار السويسرية CV VC تقريرًا جديدًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم ٢٢ يناير، حيث قدمت تقييمًا لصناعات بلوكتشين والعملات المشفرة في كريبتو فالي خلال العام الماضي.

ووفقًا للتقرير، أدى التقييم وانخفاض الأسعار اللاحق في إيثر (ETH)، وهي العملة المشفرة الأصلية لشبكة إيثريوم، إلى انخفاض بنسبة ٤٠٪ في تقييم أفضل ٥٠ شركة - من ٤٢,٦ مليار دولار في النصف الأول من عام ٢٠١٩ إلى ٢٥,٣ مليار دولار في النصف الثاني من عام ٢٠١٩ .

الرسم البياني لسعر إيثريوم لمدة عام. المصدر: كوين٣٦٠

لكن سعر إيثريوم ليس كل شيء

أخبر مدير CV VC رالف كوبلي مراسل كوينتيليغراف في المنتدى الاقتصادي العالمي أنه على الرغم من تأثر جميع الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة بأسعار التوكنات، فمن المهم فحص تدفقات التمويل والتوظيف:

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"لقد زاد إجمالي التمويل، وبالتالي فإن الأموال الحقيقية التي تتدفق إلى المشروعات التي نعتبرها ضمن أفضل ٥٠ مؤسسة قد زادت، وهذا مؤشر مهم للغاية بالنسبة لنا على أنها ما زالت تنمو. ومنذ ذلك الحين [...] زاد التوظيف من بين أفضل ٥٠ شركة - كما زاد التوظيف بشكل عام في المجال في سويسرا - وهذا نوع من كيفية قيامنا بالقياس ..."

وفي الواقع، يشير التقرير إلى أن التمويل لأفضل ٥٠ مشروعًا قد ارتفع من ٣,٨ مليار دولار في النصف الأول من عام ٢٠١٩ إلى ٤ مليارات دولار في النصف الثاني من عام ٢٠١٩. كما توظف أهم المشاريع المختارة أيضًا ٧٣٣ من أكثر من ٤٤٠٠ من المتخصصين في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين ويعملون حاليًا في سويسرا وليختنشتاين.

مؤسس CV VC ماركو بومباتشر وشريك استراتيجية برايس ووترهاوس كوبرز دانييل ديمرز يقدمان التقرير في دافوس.

وبشكل عام، يشير التقرير إلى أن المؤشرات تشير إلى نضوج مجال العملات المشفرة وبلوكتشين، مع ٨٤٢ شركة ذات صلة تعمل الآن في سويسرا.