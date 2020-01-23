سعر بيتكوين ينزلق إلى ٨,٥ آلاف دولار حيث تُبقي مقاومة المتوسط المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم المضاربين على الصعود تحت السيطرة

تام شمس - الخميس 23 يناير 2020 11:51 صباحاً - انخفضت عملة بيتكوين (BTC) إلى أقل من ٨٥٠٠ دولار يوم ٢٣ يناير، حيث بدا أن توقعات المتداولين بتراجع الاتجاه الهبوطي البطيء عن المستويات المرتفعة الأخيرة قد تحقق ببطء.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

بيتكوين تعود إلى ٨٤٠٠ دولار

أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ وأسواق كوينتيليغراف أن زوج بيتكوين مقابل الدولار وصل إلى أدنى مستوياته عند ٨٤٨٠ دولارًا بين عشية وضحاها يوم الأربعاء. وفي وقت كتابة المقالة، كانت بيتكوين تحوم عند حوالي ٨٥٠٥ دولارات.

ويتطابق المستوى السابق مع مستويين منخفضين قصيين آخرين شهدهما هذا الأسبوع، وهو يمثل الجزء السفلي من النطاق الذي تداول فيه الزوج منذ ١٤ يناير.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

خلال تلك الفترة، شهد المتداولون ارتفاعات أعلى من ٩١٥٠ دولارًا، في حين حذروا من أن هناك فرصة ضئيلة لاستمرار بيتكوين صعودًا.

والسبب، وفقًا لمساهم كوينتيليغراف filbfilb من بين أمور أخرى، هو المقاومة التي أثارها متوسط ​​سعر بيتكوين المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم.

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حيث قال يوم الأربعاء إنه يفضل في الوقت الحالي حركة سعر أقل تقلبًا على المدى القصير، ومع ذلك، فإن هذا يصب في الاتجاه الصعودي، مما يسمح لزوج بيتكوين مقابل الدولار باستعادة مركز أعلى في نطاقه المحلي.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن منطقة ٨٥٠٠ دولار تعتبر أبعد ما تكون عن الهبوط وفقا لبعض مقاييس الأداء السعر.

وعلى وجه الخصوص، ينص نموذج المخزون إلى التدفق، الذي لم يكن دقيقًا من الناحية التاريخية بدقة عند رسم رحلة بيتكوين إلى المستويات الحالية، على أن منطقة الـ٨٠٠٠ دولار هي بالضبط المكان الذي يجب أن تكون فيه العملة المشفرة في هذه المرحلة الزمنية.

بيتكوين إس في تخسر الرهان

بين العملات البديلة، كانت بيتكوين إس في (BSV) وداش (DASH)، هما اللتان قادتا الخسائر للمستثمرين مرة أخرى.

فمع ارتدادات على مدى ٢٤ ساعة بنسبة ١١,١٪ و٦,١ ٪ على التوالي، واصلت العملتان خسارة المكاسب السابقة التي حققاها في وقت سابق من يناير.

وفي الوقت نفسه، انخفضت إيثريوم (ETH)، وهي أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٣,٣ ٪ ليتم تداولها عند ١٦٤ دولارًا.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

بلغ إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة ٢٣٥,٤ مليار دولار، مع بلوغ حصة بيتكوين ٦٦٪.