الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام: آيكلاود من أبل هي "أداة مراقبة رسمية الآن"

تام شمس - الخميس 23 يناير 2020 12:54 صباحاً - يجادل بافيل دوروف، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة المشفرة الرئيسي "تيليغرام"، بأن خدمة آيكلاود السحابية من أبل "أصبحت الآن أداة مراقبة رسمية".

ونقلًا عن تقرير لرويترز يوم ٢١ يناير، ادعى دوروف أن تطبيقات مثل واتساب - التي تعتمد على آيكلاود لتخزين الرسائل الخاصة - هي "جزء من المشكلة". وقد أصدر الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام حكمه في منشور على قناة تيليغرام الرسمية يوم ٢١ يناير:

"لقد أصبح آيكلاود الآن أداة مراقبة رسمية. والتطبيقات التي تعتمد عليها لتخزين رسائلك الخاصة (مثل واتساب) هي جزء من المشكلة." Advertisements

أبل أسقطت خطط التشفير الشامل لآيكلاود قبل عامين

على وجه التحديد، يشير منشور دوروف إلى تقرير يزعم أن أبل أسقطت خططها طويلة الأمد للسماح لمستخدمي أيفون بتشفير النسخ الاحتياطية لأجهزتهم بالكامل في آيكلاود. ووفقًا لوكالة رويترز، تخلت شركة التكنولوجيا العملاقة عن خطط التشفير الشاملة بعد أن اشتكى مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن هذه الميزة ستضر بالمحققين. ونقلًا عن ستة مصادر مجهولة على دراية بالأمر، يشير التقرير إلى أنه كان على شركة أبل التخلي عن خططها قبل عامين، ولكن لم يتم الإبلاغ عن هذه المشكلة مسبقًا.

وفي حين أن شركة أبل قد حولت تركيزها على حماية بعض "معلومات المستخدم الأكثر حساسية" مثل كلمات المرور المحفوظة والنصوص الاحتياطية من iMessage وواتساب وغيرها من الخدمات المشفرة تبقى متاحة لموظفي وسلطات أبل.

وتأتي الأخبار بعد أن هاجم الرئيس دونالد ترامب شركة أبل في تغريدة بتاريخ ١٤ يناير، بحجة أن الشركة "ترفض فتح الهواتف التي يستخدمها القتلة وتجار المخدرات والعناصر الإجرامية العنيفة الأخرى."