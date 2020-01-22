بينما تحترق أستراليا، كوينتيليغراف وأكسجين سفن يجمعان الأموال للإغاثة

تام شمس - الأربعاء 22 يناير 2020 11:50 مساءً - في الوقت الذي تخرب فيه الحرائق الهائلة أستراليا، مع تدمير مساحات شاسعة من الأرض والحياة البرية، اشترك كل من كوينتيليغراف وأكسجين سفن في جهود لجمع التبرعات ببيتكوين لتفيد جهود الانتعاش في البلاد.

مكافحة النيران بجمع التبرعات

جاء الإعلان بين كوينتيليغراف وأكسجين سفن في الأسبوع الماضي. ومن خلال صفحة على موقع كوينتيليغراف، يمكن للمستخدمين تقديم تبرعات مجهولة أو منسوبة إلى بيتكوين. ينتمي عنوان محفظة بيتكوين إلى أكسجين سفن، والتي بدورها تساهم بجميع الأموال في الصندوق الأسترالي للحياة البرية.

وهو تعاون مثالي لأكسجين سفن، والتي تركز على قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإعادة التحريج. فبعد الانتهاء من مهمة في حوض الأمازون مؤخرًا، تساعد المنظمة في تسهيل عملية التبرع للناس، وخاصة استخدام العملات المشفرة. حيث أخبر نيك روز، رئيس أكسجين سفن، كوينتيليغراف:

"إن تبرعات العملات المشفرة توفر شيئًا مهمًا، وهو الوضوح: حيث يمكن للمانحين تتبع تبرعاتهم على السلسلة ومعرفة مقدار ما تم جمعه."

وعندما سُئلت عن الشراكة، قال روز: "لقد اخترنا كوينتيليغراف لأنني قارئ منذ فترة طويلة وأعتقد أن كوينتيليغراف يمكن أن ينشر الوعي لمجتمع العملات المشفرة الضخم لعملنا في أستراليا!"

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وقد تبرع كوينتيليغراف نفسه بمبلغ ١ بيتكوين لهذا الجهد، والذي جمع ما مجموعه ١,٢ بيتكوين في وقت كتابة المقالة. وتعليقًا على دوافع كوينتيليغراف، قالت هيلين فيتالي لانغ، نائبة الرئيس التنفيذي للموقع الإخباري:

"بعد رؤية المشاهد المروعة التي خرجت من أستراليا وحجم الخسارة والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الأسترالي، شعر كوينتيليغراف بالحاجة للعمل والقيام بدورنا للمساعدة. ونحن نعلم أن مجتمع العملات المشفرة لديه القدرة على تعبئة وتغيير العالم."

وستذهب هذه التبرعات إلى الصندوق الأسترالي للحياة البرية، وهو جهد تعاوني لجمع التبرعات من المنظمات المكرسة لمساعدة أستراليا على التعافي من حرائق الغابات. حيث تدعم التبرعات رجال الإطفاء المحليين وجهود استعادة الحياة البرية واحتياجات المجتمع المحلي والحلول طويلة الأجل لمنع المآسي في المستقبل. كما يشجع كوينتيليغراف الناس على دعم جهود جمع التبرعات الخاصة بأكسجين سفن من خلال استخدام الهاشتاغ #CryptoForAustralia على وسائل التواصل الاجتماعي.

درجة الضرر

أثرت الحرائق الهائلة على أستراليا بأبعاد تاريخية. حيث قال الدكتور روس برادستوك، وهو متخصص في الحياة البرية الأسترالية، لصحيفة نيويورك تايمز: "إننا ننظر إلى حريق ضخم على مستوى العالم" وهو أسوأ من كاليفورنيا في عام ٢٠١٨، وأكبر من حريق العام الماضي في حوض الأمازون، وأكثر قسوة من أي شيء حدث في كندا أو البحر الأبيض المتوسط أو أي مكان آخر في أمريكا الجنوبية.

وقد أفادت التقارير أن حرائق الغابات تسببت حتى الآن في مقتل ٢٨ شخصًا وتغميق ١٦ مليون فدان وخنق القارة بدخان سام وتدمير ٣ آلاف منزل وقتل مليار حيوان.